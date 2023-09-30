Губернатор Псковской области пожаловался на отсутствие денег из Латвии

Глава соседнего с Латвией российского региона пожаловался в Москву на то, что из-за развязанной Путиным войны Псковская область потеряла финансирование из стран Балтии, пишет Rus.Postimees.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова предоставить из российского бюджета средства на завершение программ приграничного сотрудничества. Эти программы до начала полномасштабной войны Псковская область реализовывала при финансовой поддержке Эстонии и Латвии.
Выпрашивая деньги у чиновника, который сейчас находится с визитом в Пскове, Ведерников дал понять, что на возвращение нормальных отношений с соседями по ЕС он не рассчитывает.
"До недавнего времени мы активно участвовали в программах приграничного сотрудничества со странами ЕС. Наши бывшие иностранные партнеры в одностороннем порядке из такого взаимодействия вышли. И в этой части у нас остались открытыми вопросы финансирования по проектам приграничного сотрудничества", - цитируют российские государственные СМИ Ведерникова в пятницу, 29 сентября.
После этого в лучших традициях Шуры Балаганова из "Золотого теленка" авторства Ильфа и Петрова псковский губернатор озвучил Решетникову необходимую сумму - 53 миллиона рублей (513 тысяч евро по нынешнему курсу). "Это на 20 проектов, - поспешил добавить Ведерников и деталей, и эмоций. - Многие реализуются в небогатых районах. И для них такие инициативы имеют особое значение".
Далее Ведерников продолжил просить у Решетникова деньги на проекты, которые не были связаны со странами Балтии.
О том, как выглядело сотрудничество Псковской области с Эстонией и Латвией ранее рассказывала ныне изгнанная из России команда журналистов издания "Псковская губерния". Ранее Эстония и Латвия участвовали в проектах в Псковской области, которые касались туризма, культуры, экологии, сельского хозяйства и коммунальной инфраструктуры.
Михаил Ведерников в 2022 году обещал отправлять к российско-эстонской границе бесплатные автобусы для тех жителей Эстонии, кто решит переехать жить в Псковскую область. В начале нулевых этот чиновник, когда он еще был депутатом в городе Выборг, обвинялся в похищении человека, у которого он вымогал деньги и транспортные средства. Летом 2023 года Ведерников сообщил о создании добровольной дружины для борьбы с диверсантами на границах со странами ЕС, куда принимают даже 14-летних детей. Мы рассказывали, кто курирует эту работу в администрации Ведерникова.
Что касается выпрашивания денег у Москвы, то российская власть устроена таким образом, что регионы фактически лишены финансовой самостоятельности, а налоги, которые собираются на местах, аккумулируются в Москве. Многие регионы России де-факто являются банкротами, что позволяет Кремлю чувствовать свою власть и полностью контролировать региональные элиты.
После того, как стоянка военных самолетов на псковском аэродроме "Кресты" в конце августа была атакована десятками дронов, в результате чего, по данным Rus.Postimees, были потеряны шесть самолетов Ил-76, используемые 76-ой десантно-штурмовой дивизией, в Псков зачастили высокопоставленные чиновники из Москвы.
Дело в том, что в начале сентября в Псковской области прошло то, что в России называется выборами. Кремль визитами московских чиновников демонстрировал поддержку своему наместнику в регионе Михаилу Ведерникову.
Визит министра экономического развития РФ Максима Решетникова преподносится местным жителям, как демонстрация участия Москвы в жизни самого вымирающего региона России.
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