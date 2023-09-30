Видео ⟩ BMW и не только: несколько "модифицированных" авто лишились наклейки о техосмотре

Первым местом проверки выбрали парковку возле Мотормузея. Пока представители CSDD находятся на стоянке, четыре бригады Госполиции на мотоциклах разъезжают по Межциемсу в поисках модифицированных легковых и мотоциклетных транспортных средств. В случае обнаружения, водителя сопровождают к месту проверки.

Водитель BMW E46 Карлис уверен, что в его автомобиле ничего запретного не найдут. Однако на лобовом стекле автомобиля прикреплен спортивный номерной знак, который частично закрывает его обзор. Наклейку пришлось оторвать.

Тем временем начинается проверка мотоцикла Suzuki. Основные подозрения касаются повышенного уровня шума выхлопа и они подтвердятся. Вместо ожидаемых 92 децибел получилось 107. Это значит, что двухколесное транспортное средство останется без наклейки техосмотра.

Переместившись из Межциемса на улицу Краста, инспекторы начинают проверку BMW X5 с тонированными передними стеклами и BMW E39 с заметно повышенным уровнем шума. Уровень шума автомобиля составил 110 децибел вместо ожидаемых 95. Водитель Давид признается, что ему грустно, что его остановили, но он осознает свою вину - он модифицировал глушитель. В течение месяца надеется ошибку исправить.

Водитель мотоцикла Honda Оскар говорит, что его не беспокоит техосмотр. Железный конь ездит хорошо, других дефектов нет. Проверку он расценивает положительно. Оскар получил штраф от Госполиции за превышение скорости, а инспекторы CSDD лишили средство передвижения наклейки о техосмотре.

Все водители транспортных средств признают свою вину и не спорят с проверяющими.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)