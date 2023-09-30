СМИ: Усик и Фьюри договорились о дате боя

Британский боксер Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик все-таки договорились о бое, объединяющем все четыре самых престижных чемпионских пояса в тяжелом весе, сообщает ESPN.
Соглашение предусматривает, что бой пройдет в Саудовской Аравии 23 декабря или в январе.
До этого стороны не могли договориться об условиях матча-реванша. Промоутер Усика Алекс Красюк заявил, что не смог прийти к соглашению, поскольку противная сторона чинила слишком много препятствий, а представитель команды Фьюри Фрэнк Уоррен назвал причиной разногласий спор по поводу распределения премий в матче-реванше.
За последние 23 года ни одному боксеру-тяжеловесу не удалось объединить чемпионские пояса в тяжелом весе. До сих пор последним абсолютным чемпионом был британец Леннокс Льюис.
Фьюри в начале декабря после победы над соотечественником Дереком Чисорой защитил свой пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Между тем, Усик является обладателем чемпионских поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).
35-летний Фьюри провел в профессиональном боксе 34 боя. На его счету 33 победы, из них 24 нокаутом и одна ничья. Он трижды защищал чемпионский пояс WBC, завоеванный у американского боксера Деонтея Уайлдера в феврале 2020 года.
В свою очередь, 36-летний Усик на профессиональном боксерском ринге принял участие в 21 бою и во всех из них выиграл, завершив досрочно 13 поединков. Усик был абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма, но в сентябре прошлого года отобрал все четыре пояса у британца Энтони Джошуа в супертяжелом весе. В прошлом году Джошуа попытался вернуть пояса, но вновь потерпел поражение.
На любительском ринге Усик был чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр. В январе 2018 года в полуфинале первой тяжеловесной категории первого сезона Всемирной боксерской суперсерии в Риге он победил по очкам латвийца Майриса Бриедиса.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!