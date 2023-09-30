СМИ: Усик и Фьюри договорились о дате боя

В свою очередь, 36-летний Усик на профессиональном боксерском ринге принял участие в 21 бою и во всех из них выиграл, завершив досрочно 13 поединков. Усик был абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма, но в сентябре прошлого года отобрал все четыре пояса у британца Энтони Джошуа в супертяжелом весе. В прошлом году Джошуа попытался вернуть пояса, но вновь потерпел поражение.