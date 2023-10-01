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Видео ⟩ RTU предлагает курсы для школьников: ради этого некоторые ездят до Риги по 150 км

rus.tvnet.lv
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Школьники. Иллюстративное фото
Школьники. Иллюстративное фото Фото: Monkey Business Images/Shutterstock

Рижский технический университет (RTU) уже второй год предлагает курсы химии и физики для учащихся 12 классов, пытаясь таким образом компенсировать нехватку педагогов или знаний в некоторых школах. Некоторые школьники ради этого еженедельно ездят в Ригу - иногда, проезжая по 150 километров, сообщают TV3 Ziņas.

Около 100 старшеклассников со всей Латвии используют предоставленную RTU возможность, чтобы получить знания, необходимые для дальнейшего академического и профессионального пути.

Анна из Кулдигской средней школы имени Вилиса Плудониса говорит: "В будущем у меня есть планы изучать медицину, и это была хорошая возможность, можно многому научиться. У нас в Кулдиге нет углубленного курса химии".

Ее одноклассница Лайне отмечает: "Другого выбора нет. Если нужна химия, приходится просто вставать и поехать. День выходит длинный, обратно в Кулдиге мы только к 18:00".

Университет не скрывает - занятия интенсивные и изматывающие, но для многих это единственный метод, как можно на должном уровне узнать интересующие предметы. RTU организует такие занятия, заключая договоренности со школками и самоуправлениями.

"Мы не хотим отнимать работу у школ, но хотим ее дополнить для школ, у которых нет оборудования или учителей", - говорит представитель университета Юрис Блумс.

"Фактически, мы команда пожарных, которая локально пытается справиться с последствиями не слишком обдуманной реформы, - говорит доцент RTU и преподаватель химии Михаил Горский. - Богатые страны могут "купить" мозги, Латвия этого не может".

Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)

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