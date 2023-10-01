Фото ⟩ Рекорды, чемпионы и лучшее личное время: как в Риге прошел чемпионат мира по бегу

В Риге прошел чемпионат мира по бегу. В дистанцию на милю были установлены новые мировые рекорды.
Эфиопка Дирибе Велтеджи выиграла забег на милю с новым мировым рекордом - 4 минуты 20,98 секунды на чемпионате мира в Риге в воскресенье.
Велтеджи на 6,99 секунды превысила рекорд, установленный американкой Никки Хилтц 25 апреля в Де-Мойне (США).
Следующие шесть мест заняли бегуньи, установившие новые личные рекорды.
Второе место, отстав от победительницы на 3,08 секунды, заняла ее соотечественница Фревейни Хайлу, а третье - кенийка Фейт Кипьегон, проигравшая Хайлу на последних метрах. Ее время составило 4 минуты 24,13 секунды.
15-летняя латвийская бегунья Сибилла Ванадзиня заняла 28-е место из 30 участников, показав новое личное рекордное время - 5 минут 18,28 секунды.
В свою очередь, среди мужчин забег на милю выиграл американский бегун Хоббс Кесслер с новым мировым рекордом - 3 минуты 56,13 секунды.
Предыдущий мировой рекорд - 4 минуты 1,21 секунды - был установлен 25 апреля в Де-Мойне (США) другим американским бегуном Самуэлем Прейкелем.
Следующие 19 финишировавших спортсменов также установили личные рекорды, а 15 бегунов преодолели дистанцию быстрее предыдущего мирового рекорда.
Кесслер завоевал золотую медаль, опередив британского бегуна Келама Элсона, который был на 0,28 секунды медленнее победителя, и бывшего рекордсмена мира Прейкеля (3:56.43).
Из двух латвийских бегунов самым быстрым оказался Никита Богданов, финишировавший за 4 минуты 18,90 секунды и занявший 30-е место среди 35 участников.
На два места ниже расположился Янис Разгалис, финишировавший за 4 минуты 23,08 секунды.
Кроме того прошли соревнования по бегу на дистанции 5 км, старт которых был дан у Каменного моста.
В женском зачете победила кенийка Беатрис Чебет с результатом 14 минут 35 секунд.
Она на четыре секунды опередила соотечественницу Лилиан Касайт Ренгерук и на пять секунд - лучшую из бегуний из Эфиопии, обладательницу мирового рекорда на этой дистанции, Эджгайеху Тайе.
Фото: чемпионат мира по бегу на дистанции 5 км
Латвийская бегунья Эвелина Криста Ситника с результатом 17 минут и 27 секунд заняла 32-е место среди 34 участниц.
В мужском зачете победил эфиоп Хагос Гебрхиветс с результатом 12 минут и 59 секунд.
Он на три секунды опередил соотечественника Йомифа Кеджелча и на 17 секунд - добившегося личного рекорда кенийца Николаса Кипкорира Челимо.
Латвийский бегун Угис Йоцис установил новый рекорд Латвии - 14 минут и 14 секунд - и занял 37-е место. А Эдгар Шумскис с результатом 15 минут и одна секунда занял 40-е место среди 41 участника.
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