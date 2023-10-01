Фото ⟩ Рекорды, чемпионы и лучшее личное время: как в Риге прошел чемпионат мира по бегу

Из двух латвийских бегунов самым быстрым оказался Никита Богданов, финишировавший за 4 минуты 18,90 секунды и занявший 30-е место среди 35 участников.

На два места ниже расположился Янис Разгалис, финишировавший за 4 минуты 23,08 секунды.

Кроме того прошли соревнования по бегу на дистанции 5 км, старт которых был дан у Каменного моста.

В женском зачете победила кенийка Беатрис Чебет с результатом 14 минут 35 секунд.

Она на четыре секунды опередила соотечественницу Лилиан Касайт Ренгерук и на пять секунд - лучшую из бегуний из Эфиопии, обладательницу мирового рекорда на этой дистанции, Эджгайеху Тайе.

Фото: чемпионат мира по бегу на дистанции 5 км

Латвийская бегунья Эвелина Криста Ситника с результатом 17 минут и 27 секунд заняла 32-е место среди 34 участниц.

В мужском зачете победил эфиоп Хагос Гебрхиветс с результатом 12 минут и 59 секунд.

Он на три секунды опередил соотечественника Йомифа Кеджелча и на 17 секунд - добившегося личного рекорда кенийца Николаса Кипкорира Челимо.

Латвийский бегун Угис Йоцис установил новый рекорд Латвии - 14 минут и 14 секунд - и занял 37-е место. А Эдгар Шумскис с результатом 15 минут и одна секунда занял 40-е место среди 41 участника.