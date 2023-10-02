"Нападают на малышей и отбирают телефоны": в Эстонии на игровых площадках процветает детский бандитизм?

"Почему образуются такие проблемные группы? В группах неуместное поведение подкрепляется, с одной стороны, давлением сверстников, а с другой – рассеиванием ответственности, поэтому в группе дети совершают поступки, которые они не одобрили бы и, скорее всего, никогда не совершили бы в одиночку, – отметила специалист. – Добавьте к этому проблемы социальных сетей, которые иногда становятся опасными для жизни, и давление сверстников еще больше усилится. Оно не прекращается даже в том случае, если совершаемый поступок опасен или является правонарушением. Потребность детей и подростков принадлежать не только к группе, кругу друзей, но и, например, к семье, усиливает потребность состоять в какой-то группе. Забота и внимание со стороны родителей, взаимодействуя с ребенком, могут дать ему ощущение принадлежности к семье и снизить риск обращения за поддержкой к компаниям".

По мнению Трейал, родители также могут помочь ребенку найти группы поддержки, которые помогут ему хорошо справляться с жизнью. "Это может быть круг друзей, приятели с тренировки и т. д. Опять-таки, это поможет снизить риск того, что ребенок свяжется с компанией проблемных детей".

"Компании, за которыми числятся множественные правонарушения, часто состоят из молодых людей, которые в других местах могут не испытывать сильного чувства принадлежности. И, бросая друг другу вызов как члены банды, проверяют лояльность к банде. В результате дети могут оказаться в очень плохой ситуации. В более тяжелых случаях может помочь разговор ребенка с авторитетным взрослым, например с родителем, – говорит она. – Конечно, необходима поддержка для выхода из группы, в принятии ответственности за свое поведение. В более тяжелых случаях, например, когда группа существует давно, действия группы серьезны или ребенок не имеет необходимой поддержки дома, стоит задуматься об обращении к профессионалу».