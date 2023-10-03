В России объявили в розыск Алексея Арестовича

Согласно базе МВД России, Арестовича разыскивают по уголовной статье. Какой именно, не уточняется.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в список "террористов и экстремистов". Он был внесен в реестр с пометкой в виде звездочки (*). Что означает эта пометка, не объяснялось. "Российская газета" считает, что звездочками отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Заведено ли против Арестовича уголовное дело в России, неизвестно. В самопровозглашенной ДНР против него возбудили дело о призывах к экстремистской деятельности. Ранее Генпрокуратура Беларуси отчиталась о возбуждении дела в отношении Арестовича по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

В начале 2023 года Алексей Арестович ушел с поста внештатного советника главы офиса президента Украины после того, как в одном из эфиров заявил, что российская ракета, ставшая причиной гибели 46 человек в Днепре, попала в жилой дом в результате работы украинской ПВО.