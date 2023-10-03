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Белорусского хоккеиста арестовали в США прямо во время матча

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Фото: "X"

Во время хоккейного матча в США был арестован белорусский защитник Егор Романов, сообщает BNN Network.

20-летний Романов играет в NAHL (вторая по силе юниорская лига США). Он представляет команду "Нью-Гемпшир Маунтин Кингз".

На игру приехала полиция и в первом тайме задержала молодого белорусского защитника, когда тот находился на скамье запасных. Хоккеиста доставили прямо в отделение полиции.

За матчем очно наблюдали 1550 болельщиков.

Ордер на его арест был выдан уже два года назад. Романова признали виновным в нападении с помощью транспортного средства при отягчающих обстоятельствах.

Этот ордер был выдан два года назад в Нью-Кенсингтоне. Романов на тот момент играл за клуб "Эсмарк Старз" из Питтсбурга.

Хоккеисту теперь может грозить реальный тюремный срок.

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