Суд первой инстанции отклонил иск TVNET GRUPA против NEPLP: комментарий главного редактора

Во вторник, 3 октября, Рижский городской суд как первая инстанция отклонил иск TVNET GRUPA против решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 22 мая 2023 года, которым NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире передачи.
22 мая 2023 года NEPLP наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за, по его мнению, некорректное применение слова "депортация". NEPLP не принял во внимание, что это слово в передаче использовало не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма.
Интервью состоялось в рамках передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", в ходе которой депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") выразил мнение, что предлагаемые в то время поправки к Закону об иммиграции предусматривали "депортацию граждан Латвии".
Свое возмущение по поводу решения NEPLP оштрафовать TVNET GRUPA выразили Латвийский совет по этике СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" и другие эксперты сферы.
TVNET GRUPA борьбу продолжит
Решение Рижского городского суда от 3 октября отклонить иск TVNET GRUPA главный редактор издания Томс Островскис назвал необоснованным. "Я уверен, что первоначальное решение NEPLP наказать TVNET GRUPA, наложив этим обязанность на всех журналистов во время интервью объяснять значение каждого слова, в данном случае использовать слово "депортация" в интервью с чиновниками, которых не любит партия власти, является необоснованным по своей сути, а также дискредитирует компетенцию структуры NEPLP", - сказал Островскис.
"Судиться по поводу необоснованного решения самого NEPLP - это пустая трата государственных средств", - указал Островскис.
"Если использование слова "депортация" вне исторического контекста является дезинформацией и нарушением журналистской нейтральности/точности, как считает суд первой инстанции, то латвийским СМИ следует начать создавать список слов, которые нельзя использовать ни в каком другом контексте, кроме того, который считает приемлемым симпатизирующий национал-радикалам NEPLP", - считает Островскис.
"Поэтому мы будем продолжать борьбу в следующей инстанции, пока, скорее всего, не дойдем до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как для нас склонить голову означало бы необратимые последствия для свободы слова и мысли всех СМИ Латвии", - сказал Островскис.
По мнению суда, NEPLP не пытался ограничить право СМИ на свободу слова
В своем решении суд указал, что TVNET несет ответственность не за использование термина "депортация", а за то, что не обеспечил справедливого, объективного, точного и нейтрального изложения фактов и событий в программе, способствующего обмену мнениями и соответствующего общепринятым принципам журналистики и этики.
По мнению суда, NEPLP справедливо указал, что гость программы может высказывать любое мнение, но журналисты, независимо от цели передачи, должны профессионально вести беседу, не допуская недостоверной информации, реагируя на мнение гостя и при необходимости разъясняя аудитории обстоятельства. В данном случае ведущие программы никак не отреагировали на распространенную информацию, а, напротив, поддержали высказывания гостя, включив и дополнительно подчеркнув недостоверную информацию, поясняет суд.
Суд также пришел к выводу, что использование в программе слова "депортация" для обозначения поправок к Закону об иммиграции и связанных с ними действий в Латвии является неверным и вводит в заблуждение, поскольку в Законе об иммиграции используется термин "принудительное выдворение". Более того, массовые депортации, организованные оккупационной властью СССР в странах Балтии в 1941 и 1949 годах в нарушение Женевской конвенции 1949 года, не сопоставимы с законными действиями государства в рамках Закона об иммиграции. И ни исторически, ни юридически депортация не сопоставима с принудительным выдворением.
Суд подчеркивает, что, вопреки заявлениям TVNET, в программе не был разъяснен контекст информации, чтобы зрители могли получить полное представление о ситуации. Поэтому именно в действиях ведущих программы констатировано нарушение принципа нейтральности.
Кроме того, заданные вопросы или комментарии ведущих программы не являются мнением, поскольку, по мнению суда, журналисты при обсуждении проблемы не выражают своего личного мнения, а стремятся получить максимально точную информацию по обсуждаемому вопросу. Исключение составляют комментарии или мнения ведущих программы, если они выделены в отдельный материал. В данном случае, отмечает суд, такое разделение мнений не может быть установлено.
В то же время суд отклоняет утверждение TVNET о том, что электронные СМИ имеют право на свободу выражения мнения, как необоснованное, поясняя, что свобода выражения мнения считается одной из фундаментальных ценностей демократического государства, однако свобода выражения мнения не подразумевает вседозволенности и не отменяет существующих правовых норм, регулирующих производство программ и передач электронными СМИ. По мнению суда, NEPLP никоим образом не стремился ограничить право СМИ на свободу выражения мнения.
Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение 10 рабочих дней со дня его уведомления путем подачи апелляционной жалобы в Рижский городской суд.
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