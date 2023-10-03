Суд первой инстанции отклонил иск TVNET GRUPA против NEPLP: комментарий главного редактора

Суд также пришел к выводу, что использование в программе слова "депортация" для обозначения поправок к Закону об иммиграции и связанных с ними действий в Латвии является неверным и вводит в заблуждение, поскольку в Законе об иммиграции используется термин "принудительное выдворение". Более того, массовые депортации, организованные оккупационной властью СССР в странах Балтии в 1941 и 1949 годах в нарушение Женевской конвенции 1949 года, не сопоставимы с законными действиями государства в рамках Закона об иммиграции. И ни исторически, ни юридически депортация не сопоставима с принудительным выдворением.

Суд подчеркивает, что, вопреки заявлениям TVNET, в программе не был разъяснен контекст информации, чтобы зрители могли получить полное представление о ситуации. Поэтому именно в действиях ведущих программы констатировано нарушение принципа нейтральности.

Кроме того, заданные вопросы или комментарии ведущих программы не являются мнением, поскольку, по мнению суда, журналисты при обсуждении проблемы не выражают своего личного мнения, а стремятся получить максимально точную информацию по обсуждаемому вопросу. Исключение составляют комментарии или мнения ведущих программы, если они выделены в отдельный материал. В данном случае, отмечает суд, такое разделение мнений не может быть установлено.

В то же время суд отклоняет утверждение TVNET о том, что электронные СМИ имеют право на свободу выражения мнения, как необоснованное, поясняя, что свобода выражения мнения считается одной из фундаментальных ценностей демократического государства, однако свобода выражения мнения не подразумевает вседозволенности и не отменяет существующих правовых норм, регулирующих производство программ и передач электронными СМИ. По мнению суда, NEPLP никоим образом не стремился ограничить право СМИ на свободу выражения мнения.

Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение 10 рабочих дней со дня его уведомления путем подачи апелляционной жалобы в Рижский городской суд.