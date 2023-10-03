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Чехия и Польша вводят временный контроль на границе со Словакией

Deutsche Welle
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Польские пограничники проводят контроль автомобилей на границе (фото из архива)
Польские пограничники проводят контроль автомобилей на границе (фото из архива) Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Власти Чехии и Польши объявили во вторник, 3 октября, что со следующего дня вводят временный контроль на границе со Словакией для пресечения нелегальных миграционных потоков и деятельности проводников мигрантов.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, выборочные проверки будут проводиться по всей длине границы таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать трансграничное движение.

Временный контроль Прага вводит по согласованию с Польшей, которая будет контролировать свою границу со Словакией аналогичным образом, добавил министр. "Мы, конечно, находимся в контакте как со словацкой стороной, так и с нашими австрийскими и немецкими соседями", - подчеркнул он.

"Начиная с полуночи мы вновь вводим пограничный контроль на границе со Словакией", - заявил журналистам министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Первоначально обе страны ввели эту меру сроком до 13 октября, но он может быть продлен в зависимости от текущей ситуации, уточнили оба политика.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что Братислава отреагирует на введение Польшей и Чехией пограничных проверок в среду, 4 октября.

Несколькими днями ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) распорядилась ввести дополнительный контроль на границах с Польшей и Чехией на путях нелегального ввоза в страну людей.

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