Чехия и Польша вводят временный контроль на границе со Словакией

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, выборочные проверки будут проводиться по всей длине границы таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать трансграничное движение.

Временный контроль Прага вводит по согласованию с Польшей, которая будет контролировать свою границу со Словакией аналогичным образом, добавил министр. "Мы, конечно, находимся в контакте как со словацкой стороной, так и с нашими австрийскими и немецкими соседями", - подчеркнул он.

Od 4. října dočasně zavádíme kontroly na hranicích se Slovenskem. Jde o opatření nutné pro účinný boj se skupinami převaděčů a nelegální migrací. Kontroly budou probíhat namátkově po celé délce hranic se Slovenskem tak, aby co nejméně omezily přeshraniční provoz a zbytečně… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 3, 2023

"Начиная с полуночи мы вновь вводим пограничный контроль на границе со Словакией", - заявил журналистам министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Первоначально обе страны ввели эту меру сроком до 13 октября, но он может быть продлен в зависимости от текущей ситуации, уточнили оба политика.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что Братислава отреагирует на введение Польшей и Чехией пограничных проверок в среду, 4 октября.