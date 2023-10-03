Фото ⟩ Коллектив Национального театра поздравил Улдиса Думписа с юбилеем

Актер согласился в этот день выйти на сцену Национального театра, чтобы не только встретить коллег из своего и других театров, но и зрителей. О театральном и кинематографическом поздравлении позаботились Эдмунд Фрейбергс и Инара Слуцка.

Как указано на сайте Национального театра, Думпис родился 3 октября 1943 года в Бауске. Детство он провел в семейном доме в Ислицкой волости, а позже вместе с матерью переехал в Рундальскую волость и Бауску.

В 1965 году Думпис окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории и начал работать в Национальном театре. Актер играл значимые роли в театре, радио- и телевизионном театре.

О нем написаны книги - в 2003 году вышла книга Дианы Спертале "Улдис Думпис. Зеркальное отражение", а в 2015 году свет увидела книга Лиги Блауы "Улдис Думпис. Земгалец".