Мартиньш Карсумс продолжит карьеру в Латвии

В прошлом сезоне 37-летний форвард представлял клуб Высшей лиги Словакии "Липтовски-Микулаш".

В регулярном чемпионате Словацской экстра-лиги Карсумс провел 46 игр и набрал 36 очков - он забросил 18 голов и отдал столько же результативных передач.

Большую часть карьеры Карсумс провел в КХЛ, где 12 сезонов представлял рижское "Динамо", московское "Динамо" и московский "Спартак".

Четыре сезона Карсумс провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ). На счету нападающего также 24 матча, одна заброшенная шайба и пять результативных передач в НХЛ.

"Земгале"/LBTU в этом сезоне в шести мачтах набрал 10 очков и занимает лидерскую позицию в общем зачете чемпионата Латвии.

Прошлые два сезона клуб становился чемпионом Латвии. В этом году Хоккейная лига Optibet одновременно является и чемпионатом Балтии, так как в турнире принимают участие также эстонские и литовские клубы.