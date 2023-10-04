Премьер и президент ждут от банков предложений по снижению ставки кредита

В среду, 4 октября, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии сообщил, что они обсудили бюджет на 2024 год, тарифы на электроэнергию, а также текущие банковские вопросы.

По его мнению, банковский сектор должен понять свою ответственность в вопросе ипотечных платежей и выступить со своими предложениями, как это уже сделал один банк, название которого Ринкевич и Силиня не раскрыли.

"Я бы хотел, чтобы и другие банки откликнулись, иначе то, что сейчас обсуждается в Сейме, в обществе и в правительстве, будет в основном результатом неотзывчивости самого банковского сектора и жаловаться будет не на что", - сказал Ринкевич.

Комментируя общий процесс подготовки бюджета на следующий год, Ринкевич заявил, что приоритеты, о которых говорилось при формировании правительства - здравоохранение, безопасность и образование - отражены в будущем проекте бюджета "в максимальной степени в соответствии с теми потребностями, которые существуют сегодня".

Говоря о возможных налоговых изменениях, которые подвергаются критике со стороны предпринимателей, Силиня напомнила об обязательстве "Нового Единства" вносить серьезные налоговые изменения только один раз за время работы Сейма.

Она пояснила, что в этом году налоговые изменения "не являются масштабными и существенными" - скорее, это незначительные уточнения - и что "большая налоговая группа" возобновит свою работу и дискуссии.

По поводу текущих изменений состоится встреча Министерства экономики и работодателей, и Силиня надеется, что будет достигнут компромисс.

Объясняя план правительства по отказу от пониженной ставки налога на добавленную стоимость на овощи и фрукты, Силиня отметила, что, согласно выводам, больше всего от пониженной ставки выиграли иностранные производители. Поэтому сейчас для отечественных производителей овощей и фруктов будет предусмотрена специальная субсидия, размер которой в настоящее время составляет 3 млн евро.