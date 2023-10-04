В четверг местами возможны сильные ливни; воздух прогреется максимум до +15 градусов

В четверг Латвию с запада пересечет еще один циклон, который может принести даже очень сильные ливни, свидетельствует прогноз синоптиков.
Прояснения возможны лишь местами, дождь ожидается на всей территории страны, местами ливни будут очень сильными, возможны грозы. В первой половине дня будет дуть умеренный или умеренно-сильный порывистый юго-западный, южный ветер.
Во второй половине дня, когда ветер сменит направление на западное, северо-западное, он усилится еще больше и местами в западном и центральном районах страны порывами достигнет скорости 20-24 метров в секунду, в связи с чем может ломать ветви деревьев, а незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху. Температура воздуха составит +10...+15 градусов.
В Риге ожидается облачный день, периодически будет идти дождь. Ожидается слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, который вечером сменит направление на северо-западное и достигнет порывами 20-24 метров в секунду. Воздух прогреется до +12...+13 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!