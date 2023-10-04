В четверг местами возможны сильные ливни; воздух прогреется максимум до +15 градусов

Прояснения возможны лишь местами, дождь ожидается на всей территории страны, местами ливни будут очень сильными, возможны грозы. В первой половине дня будет дуть умеренный или умеренно-сильный порывистый юго-западный, южный ветер.

Во второй половине дня, когда ветер сменит направление на западное, северо-западное, он усилится еще больше и местами в западном и центральном районах страны порывами достигнет скорости 20-24 метров в секунду, в связи с чем может ломать ветви деревьев, а незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху. Температура воздуха составит +10...+15 градусов.

В Риге ожидается облачный день, периодически будет идти дождь. Ожидается слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, который вечером сменит направление на северо-западное и достигнет порывами 20-24 метров в секунду. Воздух прогреется до +12...+13 градусов.