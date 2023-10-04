Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые пройдёт на трёх континентах

Такое решение было принято на заседании совета FIFA, который удовлетворил совместную заявку Испании, Португалии и Марокко как единственных кандидатов на проведение турнира. При этом три матча проведут в Уругвае, Аргентине и Парагвае - в честь 100-летия со дня первого чемпионата мира, прошедшего в 1930 году в Уругвае.

Национальные футбольные команды всех шести стран, принимающих турнир, будут автоматически допущены до ЧМ-2030.

Португалия и Марокко впервые примут чемпионат мира по футболу. Как указывает The Athletic, в октябре 2022 года к совместной заявке стран также планировала присоединиться Украина, но её участие оставалось под вопросом из-за российского вторжения.

Чемпионат мира 2030 года станет первым в истории, когда турнир будет проходить сразу в шести странах. В 2026 году мировое первенство по футболу пройдёт в Канаде, Мексике и США, что станет первым розыгрышем, который принимают больше двух стран.

Что касается ЧМ-2034, то FIFA отдаст предпочтение заявкам из Азии и Океании. Главным претендентом на ЧМ-2034 считается Саудовская Аравия.

Последний чемпионат мира в 2022 году прошёл в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая обыграла в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).