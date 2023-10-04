США передали Украине изъятые у Ирана боеприпасы

Согласно заявлению Центрального командования армии США, "2 октября 2023 года правительство США передало Вооруженным силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм".

В декабре 2021 года патроны были конфискованы военно-морскими силами Центрального командования армии США на корабле MARWAN I, который в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН перевозил их группировкам боевиков в Йемене. В июле правительство США конфисковало эти боеприпасы.

"Соединенные Штаты привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы противостоять потоку летальной помощи Ирана в регион всеми законными средствами, включая санкции и эмбарго США и ООН", - заявило Центральное командование вооруженных сил США.

Как пишет CNN со ссылкой на официальных лиц, речь идет о тысячах единиц оружия, а также о боеприпасах к ним. По мнению собеседников канала, это может смягчить критическую нехватку вооружения, которую испытывают ВСУ. Однако издание сообщает, что официальное объявление об этом появится лишь позднее на этой неделе.

При этом неизвестно, как передача будет оформлена юридически, поскольку по требованиям ООН конфискованное оружие и боеприпасы нужно хранить, либо уничтожить. Утверждается, что администрация президента США Джо Байдена уже несколько месяцев изучает этот вопрос.