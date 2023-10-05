Нашествие "Шахедов" на Украину: как бороться с массированными атаками ударных дронов России

«Попасть в "Шахед" непросто, это маленькая цель. Бывает, что пули их прошивают, но они летят дальше», — рассказывает представитель Воздушных сил ВСУ.

Поэтому более эффективными могут быть мобильные группы или стационарные огневые точки с зенитками ЗУ-23-2 — спаренными 23-мм зенитными установками. Юрий Игнат говорит, что такое крупнокалиберное оружие действительно регулярно сбивает «Шахеды», хотя и не так эффективно, как «Гепарды».

«В целом же эффективность у мобильных огневых групп есть. Нужно, чтобы там были опытные военнослужащие, которые могут выполнять такие задачи», — отмечает он.

РЭР и РЭБ

Наконец, есть еще один инструмент противодействия «Шахедам» — средства радиоэлектронной разведки (РЭР) для их обнаружения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы сбивать с курса.

Если с РЭР сложнее, ведь «Шахеды» летят по заданному маршруту и не передают данные оператору (как управляемые дроны), то средствами РЭБ на них повлиять можно.

Но с РЭБ тоже есть свои нюансы.

«Шахеды» имеют четыре антенны, чтобы настраиваться на разные спутники, что делает их более устойчивыми к воздействию РЭБ.