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Полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего 13-летнего Харалдса

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Разыскиваемый Харалдс
Разыскиваемый Харалдс Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего 13-летнего Харалдса Озолиньша.

Фото: Valsts policija

Харалдс 4 октября в 18:30 вышел из дома в Риге по улице Пиебалгас и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 164 см, светло-каштановые волосы, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, темно-зеленые штаны, черные кеды с белой подошвой.

Государственная полиция призывает осмотреть фотографию подростка и отозваться всех, кто обладает информацией о его местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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