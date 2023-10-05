Полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего 13-летнего Харалдса

Фото: Valsts policija

Харалдс 4 октября в 18:30 вышел из дома в Риге по улице Пиебалгас и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 164 см, светло-каштановые волосы, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, темно-зеленые штаны, черные кеды с белой подошвой.

Государственная полиция призывает осмотреть фотографию подростка и отозваться всех, кто обладает информацией о его местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.