ФИФА отменила запрет на выступления молодежных команд из РФ

26 сентября УЕФА объявил, что российским командам с игроками в возрасте до 17 лет снова будет позволено выступать на его соревнованиях - под нейтральным флагом и без исполнения национального гимна РФ. Те же условия для возвращения российских юниоров выдвинула и ФИФА.

Между тем ближайший чемпионат мира среди юниоров-мужчин состоится без участия России. Первенство пройдет с 10 ноября до 2 декабря в Индонезии, и все 24 команды, которые смогут побороться там за титул, уже определены. Женская сборная юниоров из России, однако, еще имеет возможность квалифицироваться для участия в ЧМ, который пройдет с 16 октября по 3 ноября 2024 года в Доминиканской Республике.