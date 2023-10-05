Абеле: Для краж из недвижимости все чаще используют дроны

Он также напомнил, что взлом с проникновением обычно происходит не "на шару", а с умыслом, поэтому людям стоит подумать и над тем, какой информацией они делятся, например, в соцсетях.

"Люди иногда слишком хвастаются тем, что у них есть. Иногда даже показывают больше, чем у них есть на самом деле. Поэтому происходят случаи, когда к ним вламываются, разносят весь дом, что-то ищут, хотя на самом деле в доме ничего такого и не было. Это все неосознание и недооценка рисков", - признал глава охранного предприятия.

В свою очередь, если говорить о роли людей и технологий в охранных решениях в будущем, Абеле отметил, что у людей все больше будет консультационная и поддерживающая функция, хотя иногда будет нужна и физическая сила.

Кроме того, он указал, что сфера очень выраженно движется к решениям удаленного контроля. Например, видеокамеры дают сигнал оператору, если в их после зрения происходят какие-то установленные действия - например, на территории предприятия в ночное время появляется человек. Таким образом, эта система в отличие от сигнализации дает сигнал не только тогда, когда взломаны двери, а уже тогда, когда кто-то появляется на территории. Кроме того, на предприятиях, работающих посменно, система может понять, пришел ли конкретный работник в нужное для него время и нужно ли его впускать.

"Эти решения удаленного контроля развиваются все больше, становятся все более доступными и точными в своей работе", - сказал Абеле.

Он также подчеркнул, что Европейский союз выбрал очень жесткое регулирование в области ИИ-решений, что не всегда хорошо для предотвращения преступлений. Например, запрещено использование программного обеспечения для распознавания лиц, а значит, оно не может быть использовано, например, для идентификации лиц, находящихся в розыске.