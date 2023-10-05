Абеле: Для краж с недвижимости все чаще используют дроны

Новейшие технологии начали использовать и преступники, в том числе для краж с недвижимости используются дроны, признал в интервью агентству LETA глава охранного предприятия Forus Security Янис Абеле.
"В последнее время видно, что с соседних стран приезжают "гастарбайтеры", которые обворовывают домохозяйства и малые предприятия, у которых нет физической охраны. Сначала они при помощи дронов исследуют, есть ли в конкретном домохозяйстве что-то интересное - перемещается ли по территории робот-газонокосилка, есть ли на улице мотоцикл, велосипед, когда хозяев обычно нет дома. Следующая "бригада" уже едет на бусике, забирает все присмотренное и уезжают", - рассказал Абеле.
В то же время он добавил, что нельзя сказать, что эта группа воров использует другие современные технологии, например, чтобы отключить системы сигнализации - обычно домушники "застряли в девяностых" и пытаются вскрыть дверь ломом или выбить окно. В свою очередь более продвинутые преступники, которые работают с технологиями, обычно занимаются финансовыми преступлениями и мошенничеством.
"Если говорим о физических угонах, то в сферу угона автомобилей приходят новые технологии после появления новых бесконтактных автомобилей. Теоретически они могли бы применять свои навыки и для квартирных краж, однако обычно этого не происходит, так как новая машина стоит гораздо больше, чем газонокосилка или телевизор, которыми можно разжиться во время квартирных краж", - сказал Абеле.
Он также напомнил, что взлом с проникновением обычно происходит не "на шару", а с умыслом, поэтому и людям стоит подумать над тем, какой информацией они делятся, например, в соцсетях.
"Люди иногда слишком хвастаются тем, что у них есть. Иногда люди даже показывают больше, чем у них есть на самом деле. Поэтому происходят случаи, когда к ним вламываются, разносят весь дом, что-то ищут, хотя на самом деле в доме ничего такого и не было. Это все неосознание и недооценка рисков", - признал глава охранного предприятия.
В свою очередь если говорить о роли людей и технологий в охранных решениях в будущем, Абеле отметил, что у людей все больше будет консультационная и поддерживающая функция, хотя иногда будет нужна и физическая сила.
Кроме того, он указал, что сфера очень выраженно движется к решениям удаленного контроля. Например, видеокамеры дают сигнал оператору, если в их после зрения происходят какие-то установленные действия, например, на территории предприятия в ночное время появляется человек. Таким образом, эта система в отличие от сигнализации дает сигнал не только тогда, когда взломаны двери, а уже тогда, когда кто-то появляется на территории. Кроме того, на предприятиях, работающих посменно, система может понять, пришел ли конкретный работник в нужное для него время и нужно ли его впускать.
"Эти решения удаленного контроля развиваются все больше, становятся все более доступными и точными в своей работе", - сказал Абеле.
Он также подчеркнул, что Европейский союз выбрал очень жесткое регулирование в области ИИ-решений, что не всегда хорошо для предотвращения преступлений. Например, запрещено использование программного обеспечения для распознавания лиц, а значит, оно не может быть использовано, например, для идентификации лиц, находящихся в розыске.
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