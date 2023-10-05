Новые детали трагической аварии в Стальгене, где насмерть сбили пенсионерку

Жителям Стальгене не нравится, что водители грузовиков не соблюдают правила движения и не смотрят на знаки. Местная жительница подтвердила, что движение в данном месте очень интенсивное.

По словам местных, женщина была внимательной и всегда шла через улицу к врачу осторожно. Все уже научились, приближаясь к пешеходному переходу, уступать дорогу водителям без излишних дискуссий или грубых жестов.

83-летняя дама вышла из дома и отправилась в Стальгенский докторат. Незадолго до 11 часов пенсионерка начала пересекать улицу по пешеходному переходу, однако, пройдя примерно метр, была сбита. Звуки аварии услышала родственница пенсионерки, которая в роковой момент прогуливалась со своей собакой.

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