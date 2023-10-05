К работе в Латвии приступила вторая ротация эстонского полицейского подразделения ESTPOL8

"Поскольку по прогнозам давление на границе продолжится, то Департамент полиции и погранохраны продолжит оказывать помощи Латвии. По словам представителей пограничной охраны Латвии, первая команда ESTPOL8 хорошо справилась с поставленными задачами на латвийско-белорусской границе. Партнеры подтвердили, что подразделение Департамента полиции и погранохраны оказало южным соседям существенную поддержку и отличилось высоким уровнем профессионализма, культуры труда и отношением. Благодарю первую команду за ее вклад. Я уверен, что вторая ротация ESTPOL8 продолжит работу столь же успешно и получит ценный опыт по сдерживанию миграционного давления", - заявил Коммусаар.

Начальник полицейского подразделения ESTPOL8 Вернер Ант поблагодарил первую ротацию за проделанную работу. "Первая команда проделала на латвийско-белорусской границе отличную работу, и мы можем опираться на их опыт. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оказать нашим южным соседям всестороннюю поддержку, и постараемся вынести из этой командировки максимальный опыт. Я уверен, что команда состоит из людей с необходимыми умениями и навыками, и мы сможем стать для латышей надежными партнерами", - сказал начальник ESTPOL8.

Первая команда ESTPOL8 была Эстонией командирована на латвийско-белорусскую границу 20-го сентября. Полицейское подразделения Департамента полиции и погранохраны, находившееся в Латвии, вернулось в Эстонию 4 октября. Ранее Эстония оказывала помощь Литве в сдерживании миграционного давления из Беларуси в 2021 году при участии команд ESTPOL5, а в 2023 году - командированием полицейского подразделения ESTPOL7 в связи с прохождением саммита НАТО.