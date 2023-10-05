Реорганизация РТУ: вместо девяти факультетов будет четыре

Совет РТУ утвердил объединение факультета компьютерных наук и информационных технологий, факультета электроники и телекоммуникаций, факультета технологий электронного обучения и гуманитарных наук и факультета электротехники и экологической инженерии (EVIF) в единый факультет компьютерных наук, информационных технологий и энергетики.

Инженерно-строительный факультет (BIF) и факультет машинных наук, транспорта и аэронавтики преобразуются в факультет гражданского строительства и машинных наук. К факультету материаловедения и прикладной химии (MLĶF) будет присоединен Институт защиты окружающей среды и тепловых систем EVIF и Институт водных систем и биотехнологии BIF. Все эти подразделения объединятся в новый факультет наук о природе и технологий.

Чтобы усилить дизайнерское образование, будет создан Институт архитектуры и дизайна, который объединит архитектурный факультет и Институт проектных технологий MLĶF. Факультет инженерной экономики и менеджмента продолжит свою работу под прежним названием.

Деканов новых факультетов планируется утвердить до 1 декабря. Они будут избраны в ходе открытого конкурса.

1 марта следующего года к РТУ присоединится Лиепайский университет, а в 2025 году - Резекненская технологическая академия.