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Реорганизация РТУ: вместо девяти факультетов будет четыре

rus.tvnet.lv/LETA
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Крыша здания РТУ
Крыша здания РТУ Фото: Ieva Čīka/LETA

С будущего года в Рижском техническом университете (РТУ) будет четыре факультета вместо нынешних девяти, сообщила агентству LETA представитель РТУ Ласма Вайваре.

Совет РТУ утвердил объединение факультета компьютерных наук и информационных технологий, факультета электроники и телекоммуникаций, факультета технологий электронного обучения и гуманитарных наук и факультета электротехники и экологической инженерии (EVIF) в единый факультет компьютерных наук, информационных технологий и энергетики.

Инженерно-строительный факультет (BIF) и факультет машинных наук, транспорта и аэронавтики преобразуются в факультет гражданского строительства и машинных наук. К факультету материаловедения и прикладной химии (MLĶF) будет присоединен Институт защиты окружающей среды и тепловых систем EVIF и Институт водных систем и биотехнологии BIF. Все эти подразделения объединятся в новый факультет наук о природе и технологий.

Чтобы усилить дизайнерское образование, будет создан Институт архитектуры и дизайна, который объединит архитектурный факультет и Институт проектных технологий MLĶF. Факультет инженерной экономики и менеджмента продолжит свою работу под прежним названием.

Деканов новых факультетов планируется утвердить до 1 декабря. Они будут избраны в ходе открытого конкурса.

1 марта следующего года к РТУ присоединится Лиепайский университет, а в 2025 году - Резекненская технологическая академия.

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