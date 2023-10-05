Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - PMLP разослало 3255 проживающим в Латвии гражданам РФ письма о том, что им, возможно, придется покинуть страну или же подать заявку на какой-либо из видов на жительство, родители пострадавшего в Кекаве ребенка обратились в полицию, а самый молодой капитан в Латвии собирается в "кругосветку". Об этих и других новостях четверга, 5 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 5 октября ⟩ PMLP предупредило граждан РФ, избиение школьника и Россия может напасть на страны Балтии
Новости Латвии:
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) разослало 3255 проживающим в Латвии гражданам РФ письма о том, что в соответствии с новыми требованиями Закона об иммиграции им, возможно, придется покинуть страну или же подать заявку на какой-либо из видов на жительство, сообщила сегодня утром в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" глава PMLP Майра Розе.
Родители пострадавшего в Кекаве ребенка обратились в полицию, сообщив как о самом нападении, так и о последующих угрозах, сообщает агентство LETA.
Близится новый отопительный сезон. Представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Кристс Лейшкалнс в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал о том, как компания готовится к нему.
Молодые люди не горят желанием управлять пассажирскими автобусами. По мнению профсоюза, виной тому условия оплаты труда и регулирование рабочего времени и времени отдыха. Поэтому две трети водителей автобусов - предпенсионного и пенсионного возраста. Проблемы с нехваткой водителей в последние годы возникли не только в Латвии, но и по всей Европе. Как их решать?
Сегодня Конституционный суд (КС) провозгласил несоответствующими Конституции нормы, устанавливающие минимальный порог доходов и период его пересмотра.
За рубежом:
В четверг, 5 октября, около 13:15 российские войска нанесли ракетный удар по кафе и магазину в Купянском районе Харьковской области. В результате удара погибли 50 мирных жителей. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи нового пакета военной помощи Украине, объяснив это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Об этом сообщает портал Dennik N в среду, 4 октября.
"Мы как скальпель в руках очень опытного хирурга, который деликатно удаляет опухоль", — описывает специфику работы украинских спецназовцев командир разведгруппы ГУР Минобороны.
Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает сценарии заморозки войны против Украины. Это даст возможность РФ до 2028 года восстановить уничтоженный военный потенциал и начать новую войну уже и против стран Балтии.
Главный редактор канала RT, одна из главных российских пропагандистов Маргарита Симоньян предложила взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтоб оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите. После вторжения России в Украину о возможном применении Москвой ядерного оружия говорили все стороны конфликта, а российская пропаганда то призывает к такому удару, то успокаивает аудиторию рассказами о его "безопасности".
Интересное чтиво:
Алексей Вьюн начал интересоваться яхтами в 16 лет. Сейчас ему 20 и он, вероятно, самый молодой капитан в Латвии. У Алексея и его отца Тараса три очень особенные яхты, каждая из которых славится своими невероятными достижениями в истории яхтинга и представляет одну страну Балтии.
Существует мнение, что пасту можно есть без ущерба для фигуры даже тем, кто пытается похудеть и сидит на диете. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.
Местный блогер Эндия Калниня, или Kalendy, пострадала при несчастном случае - ее сбил электросамокат.
Общество микологов Латвии призывает сообщать о грибе этого года - грифоле курчавой, сообщает миколог Диана Мейере.
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