Сегодня Конституционный суд (КС) провозгласил несоответствующими Конституции нормы, устанавливающие минимальный порог доходов и период его пересмотра.

За рубежом:

В четверг, 5 октября, около 13:15 российские войска нанесли ракетный удар по кафе и магазину в Купянском районе Харьковской области. В результате удара погибли 50 мирных жителей. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи нового пакета военной помощи Украине, объяснив это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Об этом сообщает портал Dennik N в среду, 4 октября.

"Мы как скальпель в руках очень опытного хирурга, который деликатно удаляет опухоль", — описывает специфику работы украинских спецназовцев командир разведгруппы ГУР Минобороны.

Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает сценарии заморозки войны против Украины. Это даст возможность РФ до 2028 года восстановить уничтоженный военный потенциал и начать новую войну уже и против стран Балтии.

Главный редактор канала RT, одна из главных российских пропагандистов Маргарита Симоньян предложила взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтоб оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите. После вторжения России в Украину о возможном применении Москвой ядерного оружия говорили все стороны конфликта, а российская пропаганда то призывает к такому удару, то успокаивает аудиторию рассказами о его "безопасности".