Миллион долларов и путёвка на Олимпиаду - Граудиня и Самойлова выступят на чемпионате мира

В чемпионате мира примут участие 96 дуэтов (48 мужских пар, 48 женских команд). Всего будет сыграно 216 матчей.

Предстоящий чемпионат мира по пляжному волейболу станет 14-м в истории. Лишь третий третий раз в истории турнир пройдёт за пределами Европы. Первый чемпионат мира прошёл в 1997 году в США, четвёртый - в 2003 году в Бразилии.

Самым большим успехом латвийских спортсменов на чемпионатах мира является четвёртое место, завоеванное Мартиньшем Плявиньшем и Янисом Шмединьшем в 2011 году в Риме.

Граудиня и Самойлова в третий раз примут участие в чемпионате мира. В прошлом году в Риме и в 2019 году в Гамбурге латвийский дуэт заняла девятое место.

В данный момент латвийский дуэт занимает 15-е место в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

В основном турнире чемпионата мира команды будут разделены на подгруппы по четыре пары в каждой. Две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в плей-офф. В плей-офф выйдут также четыре лучшие пары, которые займут в своих подгруппах третьи места.