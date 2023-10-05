Миллион долларов и путёвка на Олимпиаду - Граудиня и Самойлова выступят на чемпионате мира

На этой неделе на чемпионате мира в Мексике выступят пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов, а победители соревнований получат право на участие в Олимпийских играх в Париже в следующем году.
В чемпионате мира примут участие 96 дуэтов (48 мужских пар, 48 женских команд). Всего будет сыграно 216 матчей.
Предстоящий чемпионат мира по пляжному волейболу станет 14-м в истории. Лишь третий третий раз в истории турнир пройдёт за пределами Европы. Первый чемпионат мира прошёл в 1997 году в США, четвёртый - в 2003 году в Бразилии.
Самым большим успехом латвийских спортсменов на чемпионатах мира является четвёртое место, завоеванное Мартиньшем Плявиньшем и Янисом Шмединьшем в 2011 году в Риме.
Граудиня и Самойлова в третий раз примут участие в чемпионате мира. В прошлом году в Риме и в 2019 году в Гамбурге латвийский дуэт заняла девятое место.
В данный момент латвийский дуэт занимает 15-е место в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).
В основном турнире чемпионата мира команды будут разделены на подгруппы по четыре пары в каждой. Две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в плей-офф. В плей-офф выйдут также четыре лучшие пары, которые займут в своих подгруппах третьи места.
В первом раунде плей-офф примут участие 32 команды. Второй тур будет включать в себя матчи 1/8 финала, за которыми последуют четвертьфиналы, полуфиналы и решающие поединки за медали.
Соперницами Граудини и Самойловой, которые посеяны на турнире под 18-м номером, на групповом этапе станут:
- аргентинки Ана Галлай/Фернанда Перейра (31)
- эквадорки Ариана Вилела/Карелис Симистерра Ортис (42)
- швейцарки Нина Брюннер/Таня Хуберли (7)
Главными соперницами латвийского дуэта на групповом этапе станут швейцарки, выигравшие чемпионат Европы в этом и в 2021 году. В активе швейцарской пары также две серебряные медали чемпионатов Европы в 2018 и 2022 годах.
Граудиня и Самойлова победили Брюннер и Хуберли в финале чемпионата Европы в прошлом году.
Первый матч латвийского дуэта состоится в субботу в 18:00 против аргентинских спортсменок, в воскресенье в 20:00 против эквадорского дуэта, а в понедельник в 21:00 против сборной Швейцарии.
Чемпионат мира пройдёт в мексиканском городе Тласкала с 6 по 15 октября.
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