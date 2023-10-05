Дожди и ветер: синоптики и погоде в пятницу

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение дня количество облаков будет постепенно увеличиваться, а с середины дня Латвию с запада пересечет зона осадков,.

Ветер будет дуть с северо-запада и запада, в середине дня порывами до 15-17 метров в секунду, на побережье до 20-22 м/с. Максимальная температура составит +10...+15 градусов.

В Риге день будет облачным, во второй половине дня возможен дождь. Умеренный или умеренно сильный северо-западный, северный ветер в середине дня сменится юго-западным и южным, вечером порывы будут достигать 15-17 м/с. Столбик термометра поднимется до +12...+13 градусов.

Галерея: Осень в Латвии