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Дожди и ветер: синоптики и погоде в пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
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Солнечный осенний день в Риге
Солнечный осенний день в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В последний день рабочей недели, 6 октября, погодные условия в Латвии существенно не изменятся, хотя утром облаков будет меньше.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение дня количество облаков будет постепенно увеличиваться, а с середины дня Латвию с запада пересечет зона осадков,.

Ветер будет дуть с северо-запада и запада, в середине дня порывами до 15-17 метров в секунду, на побережье до 20-22 м/с. Максимальная температура составит +10...+15 градусов.

В Риге день будет облачным, во второй половине дня возможен дождь. Умеренный или умеренно сильный северо-западный, северный ветер в середине дня сменится юго-западным и южным, вечером порывы будут достигать 15-17 м/с. Столбик термометра поднимется до +12...+13 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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