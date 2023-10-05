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При ударе по магазину под Харьковом погибли 50 человек

Дополнено в 17:15
rus.tvnet.lv
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Российский удар
Российский удар Фото: Скриншот с Telegram канала Униан

В четверг, 5 октября, около 13:15 российские войска нанесли ракетный удар по кафе и магазину в Купянском районе Харьковской области. В результате удара погибли 50 мирных жителей. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Зафиксировано попадание в гражданский объект - сельское кафе-магазин", - сказано в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

По последним данным, погибли 50 человек, включая шестилетнего ребенка. Еще семь человек ранены.

Разбор завалов продолжается, написал в Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Фото: OLEH SYNIEHUBOV VIA TELEGRAM/via REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что это "абсолютно сознательный теракт".

"Сейчас мы с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении нашей ПВО, в частности, об усилении наших воинов, в частности, о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора", - добавил президент Украины.

МВД Украины подтвердило, что в кафе в селе Гроза во время ракетного удара проходили поминки. 

"Там были поминки по умершему односельчанину. Всего в селе 300 жителей, по одному из каждого двора были на поминках", - заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. Ранее об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Игорь Клименко также сказал, что тела 29 человек уже опознаны, а под завалами до сих пор могут находиться другие пострадавшие, сообщает "Медуза".

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