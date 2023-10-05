Зеленский: если России дать паузу, она нападет на страны Балтии

"Буду с вами откровенным, как и всегда. Сейчас Россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза - любая заморозка ситуации, то будет новый критический момент", - отметил он.

По словам Зеленского, если России дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый Украиной военный потенциал. Следовательно, по мнению главы государства, у России будет достаточно сил напасть на страны, которые в фокусе российской экспансии.

"Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки. Мы сигнализируем вам об этом", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше. Он призвал лидеров Европы помнить, что наиболее опасный враг - это тот, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов.