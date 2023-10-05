Видео ⟩ Вода вместо бензина на заправке в Риге. Несколько машин пострадало

В компании заметила аварию только после того, как несколько автомобилей заполнили свои машины и заглохли на автозаправке.

До того, как на АЗС Viada была обнаружена авария, несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Машина Сигиты также пострадала.

За бензин на заправке она заплатила чуть больше 60 евро. Женщина также получила подтверждение от компании о происшествии.

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