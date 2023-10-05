Видео ⟩ Вода вместо бензина на заправке в Риге. Несколько машин пострадало

В программу 4. studijā обратилась рижанка Сигита, которая заправила свой автомобиль бензином - полный бак. Позже выяснилось, что на АЗС Viada произошла авария, и в машину Сигиты вместо 95-го бензина залили канализационные стоки, сообщает программа.
В компании заметила аварию только после того, как несколько автомобилей заполнили свои машины и заглохли на автозаправке.
До того, как на АЗС Viada была обнаружена авария, несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Машина Сигиты также пострадала.
За бензин на заправке она заплатила чуть больше 60 евро. Женщина также получила подтверждение от компании о происшествии.
Видео: Сюжет программы 4. studija
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