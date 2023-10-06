Видео ⟩ Ради кого Юрий Дудь отменил дела и приехал в Эстонию?

5 октября на Youtube-канале журналиста и блогера Юрия Дудя вышло новое видео, снятое на острове Сааремаа в Эстонии. Главным героем интервью стал Петр Верзилов, художник-акционист, издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot, пишет Limon.ee.
В самом начале интервью Юрий и Петр говорят о том, где они находятся и почему.
"Мы в Эстонии. Причем не на континентальной, а на острове Сааремаа. Ты настоял на том, чтобы встретится именно здесь. Почему?" - спрашивает Дудь. Петр говорит, что по его мнению, это одно из самых красивых мест Европы. "Потрясающий остров, который находится в Балтийском море. Здесь изумительная природа, невероятные виды. Чувствуешь себя в раю. Я очень люблю природу Северной Европы, Балтику. Это одно из самых удивительных мест, которое есть на континенте".
"Главная причина в том, что это мое место силы", - говорит Петр Верзилов.
Он рассказывает, что на Сааремаа действует детский творческий лагерь "Камчатка". Его основал журналист Филипп Бахтин. Петр приезжает туда в качестве вожатого. "Я убежден, что лагерь "Камчатка" - это лучший творческий лагерь для детей на Земле, потому что он построен на том, что вожатые в лагере - это не профессиональные вожатые, это близкие друзья Филиппа Бахтина. Он является одним из самых прекрасных журналистов и просто очень хороший человек. В вожатые он зовет своих друзей, среди которых музыканты, актеры, режиссеры, математики, программисты. Это люди, которым есть что рассказать детям и которым интересно провести целую смену с детьми в творческой атмосфере. Среди этих людей были, например, Павел Артемьев и Александр Гудков", - рассказывает Верзилов.
"У нас жесткое правило - отбой в 3 часа ночи", - говорит Петр Верзилов.
Верзилов также рассказал, что разговаривает с детьми на тему войны. "Во-первых, они следят за моими социальными сетями, они понимают, почему я там нахожусь, чем я там занимаюсь. Им очень интересна техническая часть. Но у них многих самих жесткая антивоенная позиция, они прекрасно понимают, что происходит".
Дудь спросил: как отреагировал Петр на новость о том, что премьер-министр Эстонии призывала всех отказаться от всего российского бизнеса, при этом выяснилось, что ее муж продолжал этим заниматься, а после того, как это выяснилось, Каллас не ушла в отставку и как он относится к тому, что теперь не пускают в страны Балтии автомобили с российскими номерами. "Премьер-министр Эстонии занимала довольно жесткую позицию в отношении торговли с Россией. Это нормально, если во время войны эстонский политик занимает такую позицию. Но если при этом твой муж сохраняет деловые контакты и извлекает из этого выгоду, мне кажется, это сильное несоответствие слов и дела. Дальше уже гражданам Эстонии решать, может ли такой политик представлять их интересы. А про номера - это странная мера. Существует главная задача, которой Европе надо заниматься - это сфокусироваться на предоставлении как можно большего объема военной помощи Украине. Только это приведет к военному поражению России. Среди остальных мер, которыми часто увлекаются европейские политики, многие вызывают очень большие вопросы. Это не приближает победу Украины", - считает он.
Еще за 1,5 дня до встречи с Дудем Верзилов находился в Украине. Подробно рассказать о своих задачах на поле боя он не может, так как есть ограничения в связи с военным временем. "Если кратко, я выполняю те разведывательные, логистические и иные задачи, которые мы определяем вместе с командованием, и тем самым я помогаю Украине победить в этой войне", - сказал Верзилов.
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