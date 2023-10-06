В результате атаки вспыхнул пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате нападения около семи утра были повреждены два многоквартирных жилых дома, а также разрушен трехэтажный жилой дом.

Глава Харьковской райгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что пострадали 25 человек, в том числе 11-месячный ребенок, а под завалами спасатели обнаружили тело десятилетнего мальчика.

Russians just fired ballistic missiles into the most heavily populated area in the center of Kharkiv.



Zero military objective. Just genocide.



Putin clearly sees diminishing western support as the greenlight. pic.twitter.com/zOq0lRSwEa — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 6, 2023

Офис генпрокурора Украины опубликовал фото с другого ракурса, демонстрирующие, что под удар попал густонаселенный район города.

В управлении полиции Харьковской области сообщили, что, по предварительным данным, РФ обстреляла город ракетами "Искандер".

В результате российского ракетного удара в Харьковской области в четверг погиб по меньшей мере 51 человек. Российская ракета попала в кафе в селе Гроза Купянского района, где в тот момент проходили поминки. 6 октября в области проходит первый день трехдневного траура по погибшим в селе Гроза. Всего в нем жили 330 человек.