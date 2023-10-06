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Фото, видео ⟩ Россия обстреляла Харьков: погибли 10-летний ребенок и его бабушка

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Россия обстреляла Харьков: погиб 10-летний ребенок, пострадали 16 человек
Россия обстреляла Харьков: погиб 10-летний ребенок, пострадали 16 человек Фото: Reuters/ScanPix

Утром в пятницу, 6 октября, армия России обстреляла Харьков. Погибли ребенок и его бабушка, пострадали еще 29 человек, сообщили официальные лица.

Погибшая женщина была бабушкой найденного ранее мертвым 10-летнего мальчика, и раненого 11-месячного малыша, который находится в больнице. Всего пострадали 29 человек. Спасательные работы на месте удара продолжаются.

В результате атаки вспыхнул пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате нападения около семи утра были повреждены два многоквартирных жилых дома, а также разрушен трехэтажный жилой дом.

Офис генпрокурора Украины опубликовал фото с другого ракурса, демонстрирующие, что под удар попал густонаселенный район города.

В управлении полиции Харьковской области сообщили, что, по предварительным данным, РФ обстреляла город ракетами "Искандер".

В результате российского ракетного удара в Харьковской области в четверг погиб по меньшей мере 51 человек. Российская ракета попала в кафе в селе Гроза Купянского района, где в тот момент проходили поминки. 6 октября в области проходит первый день трехдневного траура по погибшим в селе Гроза. Всего в нем проживало 330 человек.

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