Lidl открывает более 100 новых вакансий в Латвии

Новым сотрудникам компания, помимо зарплаты, предлагает пакет дополнительных бонусов, к примеру за посещаемость работы, транспортную компенсацию, бонус при открытии нового магазина, а также полис медицинского страхования после первых 3 месяцев работы. Базовая почасовая ставка для сотрудников магазина начинается от 6,30 евро. Подать заявку на вакансии можно на сайте.

"Каждый день наши 26 магазинов Lidl по всей Латвии обслуживают тысячи клиентов. По мере роста сети магазинов мы вновь ищем мотивированных и энергичных коллег в нашу команду. Наша модель работы построена по принципу "каждый делает все"", - говорит Лина Кипасто, руководитель Департамента персонала Lidl Latvija.

Ранее Lidl Latvija получил международный сертификат Top Employer и занял первое место среди предприятий розничной торговли в опросе "ТОП лучших работодателей", организованном cv.lv, сообщила Кипасто.

По планам, в 2024 году количество магазинов Lidl в Латвии достигнет 30, и сейчас продолжаются строительные работы по возведению новых магазинов в Сигулде, Елгаве и Риге.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 200 магазинов и 220 логистических центров: компания работает в 31 странe и представлена в Азии.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года. В настоящее время в 12 городах страны работает 26 магазинов