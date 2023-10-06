Конкурс ⟩ Выиграй билеты на концерт танцевальной музыки 90-х

"Движение танцевальной музыки девяностых - уникальное явление в истории музыки. Легенды танцевальной музыки - Джо Томпсон, исполнитель легендарных хитов группы Down Low, а также сексапильная певица Наташа Райт, группа La Bouche - порадуют публику великолепным шоу.

Главными артистами этого концерта станут легендарная шведская поп-группа Ace Of Base и ее солистка Дженни Берггрен.

Посетители концерта смогут насладиться самыми яркими композициями девяностых, полюбившимися всем песнями All that she wants, Its a beatiful life, Sweet dreams, Be my lover, Girl You know its true, Johnny B, Gangsta’s paradise и многими другими.

И какой же концерт без основоположников отечественной танцевальной музыки - легендарной группы A-EUROPA и ее лидера Артура Дубокса!" - пишут организаторы концерта.

В свою очередь, в Instagram-аккаунте RUS TVNET проходит конкурс, где у каждого желающего посетить концерт, есть возможность выиграть два билета на мероприятие. Чтобы принять участие - переходите по публикации ниже и выполняйте простые условия: