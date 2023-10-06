Не пропустите! ⟩ Космические дни в IKEA - бесплатные мероприятия для детей

В IKEA появилась новая детская коллекция, вдохновенная космосом. Коллекция появилась в сотрудничестве с детьми, черпая идеи из их знаний и желания узнать о космосе еще больше. В коллекции есть товары для творчества игр, позволяя детям развиваться через игру.
Идея новой коллекции AFTONSPARV появилась при сотрудничестве с юными любителями космоса - детей от трех до семи лет, которые были приглашены на творческую мастерскую. Учитывая, что дети знают, что им нравится и нужно, их идеи стали основой для новой коллекции AFTONSPARV. Новая коллекция предлагает широкий спектр товаров для творчества и игр, как безграничная вселенная.
Как говорят дизайнеры IKEA, воображение и полёт мыслей детей безграничны, как и космос. И для игр тоже нет границ! И так и появилась коллекция AFTONSPAR, чтобы у детей была возможность играть и играться.
"Мы в IKEA считаем, что дети - наше будущее и дом - отличное место для игры. С помощью игры дети учатся, развиваются и растут. AFTONSPARV станет отличным спутником для детей в игре и изучении космоса", - рассказывает руководитель Отдела коммуникации и интерьера, Дариус Римкус.
В коллекции есть игрушки из переработанного полиэстера - космонавты и инопланетяне, пальчиковые игрушки и подушки. А также картонная ракеты, светильники, постельное белье и гардины, которые светятся в темноте. Коллекция AFTONSPARV появится в продаже уже 5 октября 2023 года.
Космические дни в IKEA - бесплатные мероприятия для детей
Открывая коллекцию, IKEA в октябре, станет большой игровой площадкой. Посетителей магазина ждёт кукольный театр, разговоры, игры, и сюрпризы, чтобы дети развивали фантазию и больше узнавали про космос.
Кукольное представление "Космический переполох"
5 октября в 18:30, 7 октября в 17:00 и в 18:00, 8 октября в 15:00 и в 16:00, 14 октября в 17:00 и в 18:00, 15 октября в 13:00 и в 14:00, 21 октября в 17:30 и в 18:30, 22 октября в 13:00 и в 14:00, 28 октября в 17:00 и в 18:00, 29 октября в 13:00 и в 14:00.
Соберите комплект космических друзей - с 5 октября за каждое детское блюдо пышных оладушков в Шведском ресторане, у вас будет возможность получить небольшой подарок - пальчиковую игрушку.
Дополнительная информация - здесь.
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