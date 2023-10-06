Не пропустите! ⟩ Космические дни в IKEA - бесплатные мероприятия для детей

Открывая коллекцию, IKEA в октябре, станет большой игровой площадкой. Посетителей магазина ждёт кукольный театр, разговоры, игры, и сюрпризы, чтобы дети развивали фантазию и больше узнавали про космос.

Кукольное представление "Космический переполох"

5 октября в 18:30, 7 октября в 17:00 и в 18:00, 8 октября в 15:00 и в 16:00, 14 октября в 17:00 и в 18:00, 15 октября в 13:00 и в 14:00, 21 октября в 17:30 и в 18:30, 22 октября в 13:00 и в 14:00, 28 октября в 17:00 и в 18:00, 29 октября в 13:00 и в 14:00.

Соберите комплект космических друзей - с 5 октября за каждое детское блюдо пышных оладушков в Шведском ресторане, у вас будет возможность получить небольшой подарок - пальчиковую игрушку.

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