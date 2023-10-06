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За убийство криминального авторитета Валягина граждане Литвы приговорены к 17 и 16 годам тюрьмы

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Место преступления, перекресток улиц Андрея Сахарова и Мстислава Келдыша
Место преступления, перекресток улиц Андрея Сахарова и Мстислава Келдыша Фото: Sintija Zandersone/LETA

Рижский городской суд в Пардаугаве приговорил двух граждан Литвы за совершенное 11 марта 2022 года в микрорайоне Плявниеки Риги убийство известного в криминальных кругах Геннадия Валягина к 17 и 16 годам тюрьмы, выяснило агентство LETA.

Обоим обвиняемым также назначен надзор пробации сроком на два года, сообщили в прокуратуре.

Такие наказания и просил представитель государственного обвинения.

На досудебной стадии уголовного процесса выяснилось, что оба обвиняемых и одно неустановленное лицо на автомобиле марки Chrysler подъехали к гриль-бару Ugolok на улице Бралю Каудзишу, в котором на тот момент находился Валягин. В свою очередь, другое неустановленное на досудебной стадии уголовного процесса лицо припарковало автомобиль марки Opel на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить резервный транспорт.

Когда Валягин вышел из гриль-бара и сел в свой автомобиль, один из обвиняемых - водитель автомобиля Chrysler - подъехал позади автомобиля Валягина, заблокировав выезд. Тогда неустановленное лицо, находившееся в автомобиле Chrysler, из штурмовой винтовки АК произвело не менее семи выстрелов по автомобилю Валягина.

Второй обвиняемый, находившийся в автомобиле Chrysler, подбежал к автомобилю Валягина и через стекло передней пассажирской двери переделанным пистолетом Макарова произвел не менее трех выстрелов в сторону Валягина. В результате выстрелов Валягин выпал из автомобиля, после чего второй обвиняемый подбежал к нему и выстрелил в голову.

После этого обвиняемые вместе с обоими неустановленными лицами уехали в лесной массив, в Ропажском крае, где сожгли автомобиль Chrysler, использованный в убийстве.

Одного обвиняемого Ропажская муниципальная полиция задержала еще в день убийства, а второго обвиняемого Госполиция задержала 29 августа 2022 года. Обоим в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Оба лица обвиняются в убийстве в составе организованной группы, а также в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию в составе организованной группы без разрешения.

Оба обвиняемых ранее судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Евросоюза.

На скамью подсудимых сели исполнители убийства, а для установления остальных лиц, причастных к убийству Валягина, из этого уголовного процесса в ходе досудебного процесса в отдельное производство был выделен новый уголовный процесс, направленный в Госполицию для продолжения расследования.

Суд удовлетворил компенсации морального вреда частично, установив, что обвиняемые должны в общей сложности заплатить потерпевшим 65 000 евро. Обвиняемые ранее уже выплатили пострадавшим 30 000 евро.

У обвиняемых будет возможность обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

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