За убийство криминального авторитета Валягина граждане Литвы приговорены к 17 и 16 годам тюрьмы

Рижский городской суд в Пардаугаве приговорил двух граждан Литвы за совершенное 11 марта 2022 года в микрорайоне Плявниеки Риги убийство известного в криминальных кругах Геннадия Валягина к 17 и 16 годам тюрьмы, выяснило агентство LETA.
Обоим обвиняемым также назначен надзор пробации сроком на два года, сообщили в прокуратуре.
Такие наказания и просил представитель государственного обвинения.
На досудебной стадии уголовного процесса выяснилось, что оба обвиняемых и одно неустановленное лицо на автомобиле марки Chrysler подъехали к гриль-бару Ugolok на улице Бралю Каудзишу, в котором на тот момент находился Валягин. В свою очередь, другое неустановленное на досудебной стадии уголовного процесса лицо припарковало автомобиль марки Opel на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить резервный транспорт.
Когда Валягин вышел из гриль-бара и сел в свой автомобиль, один из обвиняемых - водитель автомобиля Chrysler - подъехал позади автомобиля Валягина, заблокировав выезд. Тогда неустановленное лицо, находившееся в автомобиле Chrysler, из штурмовой винтовки АК произвело не менее семи выстрелов по автомобилю Валягина.
Второй обвиняемый, находившийся в автомобиле Chrysler, подбежал к автомобилю Валягина и через стекло передней пассажирской двери переделанным пистолетом Макарова произвел не менее трех выстрелов в сторону Валягина. В результате выстрелов Валягин выпал из автомобиля, после чего второй обвиняемый подбежал к нему и выстрелил в голову.
После этого обвиняемые вместе с обоими неустановленными лицами уехали в лесной массив, в Ропажском крае, где сожгли автомобиль Chrysler, использованный в убийстве.
Одного обвиняемого Ропажская муниципальная полиция задержала еще в день убийства, а второго обвиняемого Госполиция задержала 29 августа 2022 года. Обоим в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Оба лица обвиняются в убийстве в составе организованной группы, а также в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию в составе организованной группы без разрешения.
Оба обвиняемых ранее судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Евросоюза.
На скамью подсудимых сели исполнители убийства, а для установления остальных лиц, причастных к убийству Валягина, из этого уголовного процесса в ходе досудебного процесса в отдельное производство был выделен новый уголовный процесс, направленный в Госполицию для продолжения расследования.
Суд удовлетворил компенсации морального вреда частично, установив, что обвиняемые должны в общей сложности заплатить потерпевшим 65 000 евро. Обвиняемые ранее уже выплатили пострадавшим 30 000 евро.
У обвиняемых будет возможность обжаловать приговор в Рижском окружном суде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!