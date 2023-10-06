За убийство криминального авторитета Валягина граждане Литвы приговорены к 17 и 16 годам тюрьмы

После этого обвиняемые вместе с обоими неустановленными лицами уехали в лесной массив, в Ропажском крае, где сожгли автомобиль Chrysler, использованный в убийстве.

Одного обвиняемого Ропажская муниципальная полиция задержала еще в день убийства, а второго обвиняемого Госполиция задержала 29 августа 2022 года. Обоим в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Оба лица обвиняются в убийстве в составе организованной группы, а также в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию в составе организованной группы без разрешения.

Оба обвиняемых ранее судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Евросоюза.

На скамью подсудимых сели исполнители убийства, а для установления остальных лиц, причастных к убийству Валягина, из этого уголовного процесса в ходе досудебного процесса в отдельное производство был выделен новый уголовный процесс, направленный в Госполицию для продолжения расследования.

Суд удовлетворил компенсации морального вреда частично, установив, что обвиняемые должны в общей сложности заплатить потерпевшим 65 000 евро. Обвиняемые ранее уже выплатили пострадавшим 30 000 евро.

У обвиняемых будет возможность обжаловать приговор в Рижском окружном суде.