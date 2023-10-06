Главное за 6 октября ⟩ В Риге подключат отопление, на Латвию идет буря, интервью с легендой метал-музыки Латгале

Продолжаем изучать, что же экс-журналист и экс-евродепутат Андрей Мамыкин рассказывает российскому и белорусскому зрителю. В этой части узнаем: о требованиях рижских школ писать эссе про геев, фантомном депутатстве Шлесерса и отсутствии улиц с русскими фамилиями в Риге.

Музыкант Павел Степанов (псевдоним - Питон, Piton), ныне живущий в Лондоне, в свое время был одним из тех, кто популяризировал метал-музыку в Даугавпилсе. Он не просто создал группу, которая стала легендой Латгалии, но даже открыл клуб для любителей тяжелой музыки, временно подарив Даугавпилсу звание новой Мекки и кузницы метал-движения.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Ar dziesmu par dzīvi ("С песней о жизни") на Radio SWH вспомнил самые необычные встречи с мировыми лидерами за свой многолетний опыт работы на посту министра иностранных дел.

Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на черноморском побережье отколовшегося грузинского региона Абхазия. Об этом заявил абхазский лидер, Грузия назвала сообщения о планах создать российскую военно-морскую в Абхазии "вопиющим нарушением суверенитета".

Более десяти лет назад и на латвийских телеэкранах дебютировало популярное американское телевизионное шоу "Дом закрыт на ремонт". Идея на бумаге красивая - помочь попавшей в трудности американской семье, снести их скромное жилище и на его месте на том же фундаменте построить новый, современный и визуально впечатляющий дом бесплатно. Каждая серия заканчивалась чрезвычайным удивлением семьи, когда она впервые видит дом и яркий интерьер.

Это время, когда вы можете спокойно проверить свои знания и никто не осудит вас, если вы наберете оценку ниже 4 баллов!

6 октября в мексиканском городе Тласкала стартует чемпионат мира по пляжному волейболу. В связи с этим в сегодняшней рубрике "Instagram недели" не одна спортсменка, а целая россыпь самых красивых участниц турнира.