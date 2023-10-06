Первая рабочая неделя в октябре подходит к концу. Уже скоро нас ждет понижение температуры, даже буря и, возможно, снег. А еще на следующей неделе в Риге начнут подключать отопление. В России же падает не только температура, но и рубль. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 6 октября ⟩ В Риге подключат отопление, на Латвию идет буря, интервью с легендой метал-музыки Латгале
Новости Латвии:
Принимая во внимание текущие погодные условия, а также долгосрочный прогноз погоды, который указывает на понижение температуры, SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с понедельника, 9 октября, начнет подключение отопления в домах, сообщили RUS TVNET на предприятии. Подключение отопления почти 3000 зданий с централизованной системой теплоснабжения будет обеспечено в течение недели - до 15 октября.
Все те, кто установил солнечные панели с максимально допустимой мощностью, превышающей их собственные потребности, скорее всего, совершили дорогостоящую ошибку. Министерство климата и энергетики подготовило поправки к закону о рынке электроэнергии, которые существенно меняют правила для частных лиц, установивших солнечные панели, сообщает Latvijas Avīze.
В ночь на субботу, 7 октября, в Латвии ожидается сильная буря, предупреждают синоптики.
4 октября в половине десятого вечера в рижском микрорайоне Браса загорелись хозпостройки. Огонь в сарайчиках распространился на площади 160 квадратных метров, что угрожало как жителям, так и близлежащим строениям. Местные считают, что поджог мог быть злонамеренным, сообщает передача Degpunktā.
Чтобы обеспечить потребности растущей сети магазинов, Lidl Latvija объявляет об открытии более чем 100 новых вакансий для своих будущих магазинов в Сигулде, Елгаве и двух в Риге (в Кенгарагсе и на ул. Краста), сообщили RUS TVNET в компании.
Благодаря соглашению латвийских и эстонских молочных фермеров и привлечению голландских инвесторов в центре Эстонии построен один из самых современных заводов по переработке молока в Восточной Европе. Оно закупает молоко как у латвийских, так и у эстонских фермеров, пишет Latvijas Avīze.
За рубежом:
Утром в пятницу, 6 октября, армия России обстреляла Харьков. Погибли ребенок и его бабушка, пострадали еще 29 человек, сообщили официальные лица.
В четверг, 5 октября, курс российского рубля в третий раз за год опустился ниже психологического предела в 100 рублей за один американский доллар. По итогам торговой сессии 5 октября курс доллара на Московской бирже составил 100,41 рубля за доллар.
Таллиннский французский лицей уволили учительницу русского языка Элеонору Рудаковскую, которая в сентябре посетила Москву, чтобы принять участие в Международном Пушкинском конкурсе русистов.
5 октября на Youtube-канале журналиста и блогера Юрия Дудя вышло новое видео, снятое на острове Сааремаа в Эстонии. Главным героем интервью стал Петр Верзилов, художник-акционист, издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot.
В России в мозгу 80-летней женщины обнаружили иглу длиной три сантиметра, сообщает издание Insider. Минздрав Сахалина заявил, что таким образом родители пытались убить ее в младенчестве.
Вооруженные люди застрелили трех врачей и ранили еще одного на пляже в бразильском городе Рио-де-Жанейро в четверг, 5 октября, когда жертвы находились в пляжном ресторане.
Интересное чтиво:
Продолжаем изучать, что же экс-журналист и экс-евродепутат Андрей Мамыкин рассказывает российскому и белорусскому зрителю. В этой части узнаем: о требованиях рижских школ писать эссе про геев, фантомном депутатстве Шлесерса и отсутствии улиц с русскими фамилиями в Риге.
Музыкант Павел Степанов (псевдоним - Питон, Piton), ныне живущий в Лондоне, в свое время был одним из тех, кто популяризировал метал-музыку в Даугавпилсе. Он не просто создал группу, которая стала легендой Латгалии, но даже открыл клуб для любителей тяжелой музыки, временно подарив Даугавпилсу звание новой Мекки и кузницы метал-движения.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Ar dziesmu par dzīvi ("С песней о жизни") на Radio SWH вспомнил самые необычные встречи с мировыми лидерами за свой многолетний опыт работы на посту министра иностранных дел.
Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на черноморском побережье отколовшегося грузинского региона Абхазия. Об этом заявил абхазский лидер, Грузия назвала сообщения о планах создать российскую военно-морскую в Абхазии "вопиющим нарушением суверенитета".
Более десяти лет назад и на латвийских телеэкранах дебютировало популярное американское телевизионное шоу "Дом закрыт на ремонт". Идея на бумаге красивая - помочь попавшей в трудности американской семье, снести их скромное жилище и на его месте на том же фундаменте построить новый, современный и визуально впечатляющий дом бесплатно. Каждая серия заканчивалась чрезвычайным удивлением семьи, когда она впервые видит дом и яркий интерьер.
Это время, когда вы можете спокойно проверить свои знания и никто не осудит вас, если вы наберете оценку ниже 4 баллов!
6 октября в мексиканском городе Тласкала стартует чемпионат мира по пляжному волейболу. В связи с этим в сегодняшней рубрике "Instagram недели" не одна спортсменка, а целая россыпь самых красивых участниц турнира.
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