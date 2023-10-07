Российское правительство резко ограничило возможность въезда в страну граждан Украины: теперь они смогут пересекать российскую границу только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт «Шереметьево».
Россия резко ограничила въезд граждан Украины. Их будут пускать только через «Шереметьево» и КПП в Псковской области
В распоряжении правительства сказано, что это временная мера, «направленная на обеспечение безопасности» россиян в «сложившихся геополитических условиях», сообщают агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на текст документа. Официально он пока не был опубликован.
До сих пор граждане Украины, в том числе и беженцы с территорий, где идут боевые действия, могли въезжать в Россию и выезжать из страны через любой пункт пропуска.
Для беженцев из восточных областей Украины въезд в Россию был одним из самых доступных вариантов бегства из зоны боевых действий. Многие из них оставались в России, многие через территорию РФ следовали в Европу и другие страны, чтобы там получить статус беженца.
При въезде на территорию России многие из граждан Украины, в том числе женщины и старики, подвергались тщательному досмотру и опросу со стороны пограничников. На пунктах пропуска, в том числе на границе с Эстонией и Латвией, граждане Украины, даже те, у кого есть и российское гражданство, зачастую были вынуждены ждать по несколько суток, чтобы пересечь российскую границу.
Так, летом российские пограничники пропускали в Россию всего по несколько человек в сутки, чему были свидетелями журналисты Би-би-си.
Корреспондент Би-би-си также был свидетелем того, как граждане Украины, ехавшие на рейсовом автобусе из Риги в Москву, на одном из погранпереходов между Россией и Латвией проходили собеседования, которые длились в среднем полчаса. При этом автобус задерживался на границе более, чем на 10 часов.
Украина после начала войны ввела визовый режим для россиян, Россия не стала этого делать и утверждала, что поступает так из гуманитарных соображений. Буквально два дня назад представитель МИД России Мария Захарова рассуждала о том, что Москва не будет «отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей», «исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим для граждан Украины был сохранен».
«Возможность свободно приезжать и находиться в России крайне важна для многочисленных украинских беженцев», — говорила Захарова.
Ограничение пунктов пропусков для украинцев может оказаться фактически запретительной мерой, с учетом пропускной способности единственного погранперехода в Псковской области и «Шереметьево», летать через которое сейчас могут позволить себе немногие украинцы.
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