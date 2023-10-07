Россия резко ограничила въезд граждан Украины. Их будут пускать только через «Шереметьево» и КПП в Псковской области

Так, летом российские пограничники пропускали в Россию всего по несколько человек в сутки, чему были свидетелями журналисты Би-би-си.

Корреспондент Би-би-си также был свидетелем того, как граждане Украины, ехавшие на рейсовом автобусе из Риги в Москву, на одном из погранпереходов между Россией и Латвией проходили собеседования, которые длились в среднем полчаса. При этом автобус задерживался на границе более, чем на 10 часов.

Украина после начала войны ввела визовый режим для россиян, Россия не стала этого делать и утверждала, что поступает так из гуманитарных соображений. Буквально два дня назад представитель МИД России Мария Захарова рассуждала о том, что Москва не будет «отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей», «исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим для граждан Украины был сохранен».

«Возможность свободно приезжать и находиться в России крайне важна для многочисленных украинских беженцев», — говорила Захарова.

Ограничение пунктов пропусков для украинцев может оказаться фактически запретительной мерой, с учетом пропускной способности единственного погранперехода в Псковской области и «Шереметьево», летать через которое сейчас могут позволить себе немногие украинцы.

контекст Фото: BBC

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