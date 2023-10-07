Расследование: РФ вербует граждан Сербии для войны в Украине

Журналисты указывают, что схему, согласно которой иностранных добровольцев оформляют через военкомат подмосковного Красногорска губернатору Московской области предложил выпускник академии ФСБ, заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, до 2014 года работавший в структуре ФСБ. К реализации плана подключили лидера байкерской группировки "Ночные волки" Александра Залдостанова, "имеющего тесные связи с ультраправыми сербскими кругами, сына бывшего президента Югославии Марко Милошевича, который последние 20 лет проживает в России и должен был гарантировать бывшим соотечественникам, что российская сторона выполнит все договоренности", отмечается в расследовании.

Вербовку добровольцев в Сербии подтвердили также Давор Савичич и Деян Берич, сербы давно воюющие на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В эфире российской пропагандистской передачи Соловьев.Live последний рассказал, что в составе 106-й тульской дивизии ВДВ было сформировано подразделение "Волк" под командованием Савичича. "Со 106-й мы работали еще на киевском направлении, там командир с позывным Сильвер", - заявил Берич, имея в виду генерал-майора Владимира Селиверстова. Савичич, в свою очередь, уточнил, что его "интернациональный батальон" в начале воевал под Киевом в районе Гостомеля и занимал варшавскую трассу в районе села Загальцы Бородянского района Киевской области, позднее был переброшен в Харьковскую область, а после отсутпления российских войск из-под Харькова – в Донецкую. Представляя Савичича, ведущий программы сообщил, что он является кавалером четырех орденов Мужества.