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Видео ⟩ ДТП с участием экскаватора на ротационном кольце улицы Лубанас

rus.tvnet.lv
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Ротационное кольцо улицы Лубанас
Ротационное кольцо улицы Лубанас Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

Днем 6 октября в самый час пик на ротационном кольце улицы Лубанас в Риге произошла авария с участием экскаватора и двух легковых автомобилей, сообщает передача Degpunktā.

ДТП произошло на крайней полосе кольца. Ковш экскаватора повредил фару и бок синего автомобиля Seat, в свою очередь автомобиль нанес незначительные повреждения боку Peugeot.

Водитель второй машины Янис в связи с аварией не удивлен, однако рад, что никто не пострадал.

Янис за последние две недели попал в ДТП два раза. Он растерян - вроде бы случайно, но происходит так час. И в прошлый раз в аварии участвовала тяжелая техника.

Водитель экскаватора свою вину отрицает, однако с журналистами Degpunktā разговаривать не хотел. После оформления документов все водители смогли продолжить дорогу.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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