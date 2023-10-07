Видео ⟩ ДТП с участием экскаватора на ротационном кольце улицы Лубанас

ДТП произошло на крайней полосе кольца. Ковш экскаватора повредил фару и бок синего автомобиля Seat, в свою очередь автомобиль нанес незначительные повреждения боку Peugeot.

Водитель второй машины Янис в связи с аварией не удивлен, однако рад, что никто не пострадал.

Янис за последние две недели попал в ДТП два раза. Он растерян - вроде бы случайно, но происходит так час. И в прошлый раз в аварии участвовала тяжелая техника.

Водитель экскаватора свою вину отрицает, однако с журналистами Degpunktā разговаривать не хотел. После оформления документов все водители смогли продолжить дорогу.

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