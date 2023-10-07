Посольство Украины осудило постановку спектакля драматурга Куралехи в Даугавпилсском театре

Посольство Украины в Латвии осудило постановку спектакля украинского драматурга Алексея Куралехи "Перемирие" в Даугавпилсском театре, свидетельствует пост посольства в Facebook.
По мнению посольства, спектакль, отображающий события в Донецке в 2014 году, построен на элементах российской пропаганды и является выражением "мягкой силы" России.
В посте поясняется, что спектакль основан на послании Кремля, и содержит в том числе элементы российской пропаганды о "братской войне" и "братских народах", а также навязывает зрителям идею "равной вины обеих сторон".
Россия в качестве страны-агрессора в спектакле не упомянута. Кроме того, в спектакле нет упоминания о том, что украинцы борются за собственную свободу и суверенитет и территориальную целостность Украины.
Кроме того, представители посольства отмечают, что Алексей Куралех живет в Донецке, с момента оккупации города Россией в 2014 году не менял места жительства и позиционирует себя жителем "Донецкой Народной Республики". Посольство также располагает информацией, что спектакли, размещенные на литературных произведениях этого автора, активно ставятся и в России.
По мнению посольства, такое мероприятие противоречит строгой политике Латвии по борьбе с пропагандой.
В то же время указывается, что посольство не получило адекватной реакции компетентных латвийских учреждений на официальные просьбы об отмене спектакля.
Напомним, премьера спектакля Куралехи "Перемирие" состоялась в пятницу в 18:30 в Даугавпилсском театре. Следующее представление запланировано на 13 октября.
Спектакль поставлен на русском языке и титрами на латышском языке.
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