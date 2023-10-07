Посольство Украины осудило постановку спектакля драматурга Куралехи в Даугавпилсском театре

По мнению посольства, спектакль, отображающий события в Донецке в 2014 году, построен на элементах российской пропаганды и является выражением "мягкой силы" России.

В посте поясняется, что спектакль основан на послании Кремля, и содержит в том числе элементы российской пропаганды о "братской войне" и "братских народах", а также навязывает зрителям идею "равной вины обеих сторон".

Россия в качестве страны-агрессора в спектакле не упомянута. Кроме того, в спектакле нет упоминания о том, что украинцы борются за собственную свободу и суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, представители посольства отмечают, что Алексей Куралех живет в Донецке, с момента оккупации города Россией в 2014 году не менял места жительства и позиционирует себя жителем "Донецкой Народной Республики". Посольство также располагает информацией, что спектакли, размещенные на литературных произведениях этого автора, активно ставятся и в России.

По мнению посольства, такое мероприятие противоречит строгой политике Латвии по борьбе с пропагандой.

В то же время указывается, что посольство не получило адекватной реакции компетентных латвийских учреждений на официальные просьбы об отмене спектакля.

Напомним, премьера спектакля Куралехи "Перемирие" состоялась в пятницу в 18:30 в Даугавпилсском театре. Следующее представление запланировано на 13 октября.

Спектакль поставлен на русском языке и титрами на латышском языке.