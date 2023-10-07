По Израилю нанесен массированный ракетный удар: введено чрезвычайное положение, последовал ответ

Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Он распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны.

"ХАМАС допустил серьезную ошибку этим утром и начал войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств.

ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса"

Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвал удары "днем великой революции". "Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - говорится на сайте военного крыла.

Палестинские группировки на Западном берегу реки Иордан объявили также состояние общей боевой готовности. Они призвали к немедленному нападению из всех точек "на оккупационные силы и их поселенцев".

Заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".

Начинается контртеррористическая операция "Железные мечи"

Представитель армии обороны Израиля заявил СМИ, что сегодня по Израилю было выпущено более 2200 ракет, ХАМАС атаковал с суши, моря и воздуха, сейчас бои ведутся как минимум в семи местах.

Израильская армия начинает контртеррористическую операцию "Железные мечи".

Накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.

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