Десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. По первоначальным данным, в результате обстрелов погибли как минимум пять человек, ранены около 200 человек, пишет DW.
По Израилю нанесен массированный ракетный удар: введено чрезвычайное положение, последовал ответ
По информации пресс-службы Армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны. Жителей просят оставаться в своих домах.
These are Hamas militants entering an Israeli neighbourhood. Unprecedented images from Israel right now. The attack is ongoing. pic.twitter.com/yoh0pFLL5Y— נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023
В регионах Израиля введено чрезвычайное положение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности, сообщили в его канцелярии. Минобороны объявило о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 км от сектора Газа.
В субботу в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.
Армия обороны Израиля наносит ответные удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в субботу 7 октября, объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.
Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Он распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны.
"ХАМАС допустил серьезную ошибку этим утром и начал войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств.
ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса"
Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвал удары "днем великой революции". "Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - говорится на сайте военного крыла.
Палестинские группировки на Западном берегу реки Иордан объявили также состояние общей боевой готовности. Они призвали к немедленному нападению из всех точек "на оккупационные силы и их поселенцев".
Заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".
Начинается контртеррористическая операция "Железные мечи"
Представитель армии обороны Израиля заявил СМИ, что сегодня по Израилю было выпущено более 2200 ракет, ХАМАС атаковал с суши, моря и воздуха, сейчас бои ведутся как минимум в семи местах.
Израильская армия начинает контртеррористическую операцию "Железные мечи".
Накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.
Город Сдерот захвачен: есть жертвы среди мирного населения
В израильский город Сдерот проникли вооруженные боевики ХАМАС. Израильские журналисты сообщили, что в результате проникновения боевиков в городе есть первые жертвы среди гражданского населения. Пока нет информации о точном количестве вооруженных террористов, однако боевые действия в городе продолжаются.