Видео ⟩ Можно ли совершать маневр обгона на перекрестках?

Заместитель начальника рижского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Альберт Круминьш ссылается на 109-й пункт правил дорожного движения, в котором оговариваются эпизоды, когда маневр обгона совершать запрещено, с условием, что во всех остальных случаях это разрешено.

Самый важный нюанс в этих правилах - запрещено совершать обгон на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках, за исключением случаев, если этот маневр осуществляется на главной дороге по отношению к пересекаемой. Если на перекрестке главная дорога меняет направление, то в этой ситуации обгонять запрещено, кроме того, нельзя обгонять, приближаясь к перекрестку по дороге меньшего значения. Но, если главная дорога идет прямо, то обгонять можно, конечно, соблюдая все условия безопасности.

Чаще всего ошибки в этой ситуации допускаются, когда водитель неправильно спрогнозировал ситуацию. Например, осуществляется обгон, но во внимание не принимается то, что на дорогу может вывернуть и кто-то с дороги меньшего значения. Еще одна из типичных ошибок - если человек готовился повернуть налево, но не включил заранее поворотник и поэтому водитель обгоняющего транспортного средства, находясь рядом с ним, считает, что все в порядке.

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