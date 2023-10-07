Видео ⟩ Семья решила приготовить сюрприз президенту, но Ринкевич сам их приятно удивил

Пользователь TikTok в подписи к видео сообщил: "Произошло самое неожиданное. Тот момент, когда по радио слышишь интервью с президентом, он уезжает, и ты решаешь его поприветствовать".

Radio nupat notikusi intervija ar prezidentu. Turpat pie radio blakus esošajā servisā svinības, un rodas ideja ielas malā sagaidīt prezidenta auto… pic.twitter.com/Zqfla8rkXU — andis (@anjo_lv) October 6, 2023

Как видно на видео, семья вместе держит флаг Латвии. Семья планировала дождаться, пока мимо проедут автомобили канцелярии президента, чтобы можно было им помахать.

Вскоре около семьи остановились несколько машин канцелярии. Из одной из них вышел сам Ринкевич, который подошел к семье, чтобы поговорить.

В комментариях жители не преминули выразить одобрение произошедшему.

"Снимаю шляпу!", - написала одна пользовательница. "Ни в одной другой стране ничего такого не видели", - написали другие.