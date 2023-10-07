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Видео ⟩ Семья решила сделать сюрприз президенту, но Ринкевич сам их приятно удивил

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В социальной сети TikTok опубликован видеоролик о том, как латвийскую семью удивил президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет портал Apollo.lv.

Пользователь TikTok в подписи к видео сообщил: "Произошло самое неожиданное. Тот момент, когда по радио слышишь интервью с президентом, он уезжает и ты решаешь его поприветствовать".

Как видно на видео, семья вместе держит флаг Латвии. Семья планировала дождаться, пока мимо проедут автомобили канцелярии президента, чтобы можно было им помахать.

Вскоре около семьи остановились несколько машин канцелярии. Из одной из них вышел сам Ринкевич, который подошел к семье, чтобы поговорить.

В комментариях жители поспешили выразить одобрение произошедшему.

"Снимаю шляпу!" - написала одна пользовательница. "Ни в одной другой стране ничего такого не видели", - откликнулся другой фолловер.

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