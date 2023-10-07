Главное за 7 октября ⟩ Нападение на Израиль, буря над Латвией и рижане о сексуальном образовании

Первый выходной день принес жителям Латвии ветреную погоду, но произошли и другие важные события - по Израилю был нанесен массированный ракетный удар, даугавпилсский политик распространяет российскую ложь, а рижане говорят о сексуальном образовании. Об этих и других новостях субботы, 7 октября, расскажет RUS TVNET.
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они относятся к сексуальному образованию в школах. Ответы рижан смотрите на видео!
Вечером в субботу, 7 октября, в Латвии продолжал бушевать шторм. Жители разместили в социальных сетях фотографии и видео последствий непогоды.
"Эпидемия клопов в Париже связана с наплывом украинских беженцев", - заявил в начале октября своим 4700 подписчикам в Facebook Михаил Лавренов, депутат Даугавпилсской думы, избранный от партии "Согласие". Но это фейковая новость. Лавренов уже не в первый раз делится дезинформацией с пророссийских каналов.
Из-за сильного ветра по всей Латвии местами нарушено электроснабжение, свидетельствует карта отключений АО Sadales tīkls.
Агентство гражданской авиации (САА), оценив имеющуюся в его распоряжении информацию, установило, что использование воздушного пространства Израиля представляет угрозу для самолетов гражданской авиации, поэтому латвийским авиакомпаниям рекомендуется не использовать воздушное пространство Израиля в течение следующих 48 часов. Об этом сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. В результате обстрелов уже погибли как минимум 22 человека, ранены еще около 500, пишут DW и другие мировые СМИ.
Сторонники Евгения Пригожина скептически восприняли заявление Владимира Путина, из которого следует, что причиной гибели главы ЧВК "Вагнер" мог стать взрыв ручной гранаты на борту его бизнес-джета, а в деле якобы имеется и наркотический след.
В ночь на субботу российские войска обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму, сообщили силы обороны юга Украины.
Российское правительство резко ограничило возможность въезда в страну граждан Украины: теперь они смогут пересекать российскую границу только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и аэропорт "Шереметьево".
Интересное чтиво:
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Посольство Украины в Латвии осудило постановку спектакля украинского драматурга Алексея Куралехи "Перемирие" в Даугавпилсском театре, свидетельствует пост посольства в Facebook.
В социальной сети TikTok опубликован видеоролик о том, как латвийскую семью удивил президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет портал Apollo.lv.
В субботу, 7 октября, латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова начали свое выступление на чемпионате мира в Мексике. В первом матче они одержали победу над аргентинскими спортсменками.
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