Главное за 7 октября ⟩ Нападение на Израиль, буря над Латвией и рижане о сексуальном образовании

​Сторонники Евгения Пригожина скептически восприняли заявление Владимира Путина, из которого следует, что причиной гибели главы ЧВК "Вагнер" мог стать взрыв ручной гранаты на борту его бизнес-джета, а в деле якобы имеется и наркотический след.

В ночь на субботу российские войска обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму, сообщили силы обороны юга Украины.

Российское правительство резко ограничило возможность въезда в страну граждан Украины: теперь они смогут пересекать российскую границу только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и аэропорт "Шереметьево".

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Посольство Украины в Латвии осудило постановку спектакля украинского драматурга Алексея Куралехи "Перемирие" в Даугавпилсском театре, свидетельствует пост посольства в Facebook.

В социальной сети TikTok опубликован видеоролик о том, как латвийскую семью удивил президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет портал Apollo.lv.

В субботу, 7 октября, латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова начали свое выступление на чемпионате мира в Мексике. В первом матче они одержали победу над аргентинскими спортсменками.