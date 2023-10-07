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СМИ: в секторе Газа погибли не менее 160 палестинцев

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СМИ: в секторе Газа погибли не менее 160 палестинцев
СМИ: в секторе Газа погибли не менее 160 палестинцев Фото: Ali Mahmud/AP

В субботу, 7 октября, в результате ответных действий Израиля после нападения ХАМАС погибли не менее 160 палестинцев, передает Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники в Газе. Об этом пишет Русская служба BBC.

По данным издания, число пострадавших достигло тысячи человек.

Израильская авиация начала наносить удары по целям в Газе в субботу. В операции участвуют десятки самолетов.

Ранее сообщалось, что десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказались юг и центр страны, включая Тель-Авив.

В ряде городов объявлялась воздушная тревога, активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. В результате обстрелов уже погибли как минимум 40 человек, ранены еще более 700, пишет DW и другие мировые СМИ.

По информации пресс-службы армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны. Жителей просят оставаться в своих домах.

Латвия и другие страны уже отреагировали на нападение ХАМАС. Одни страны выражают поддержку Израилю, другие - призывают к сдержанности. В поддержку боевиков ХАМАС выступил Иран. Об этом пишет Русская служба BBC.

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