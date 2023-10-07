Латвийские пляжные волейболистки начали турнир с победы

Латвийский дуэт обыграл аргентинок Ану Галлай и Фернанду Перейра со счетом со счетом 2:0 (21:17, 21:14).

Следующими соперниками латвийских спортсменок станут эквадорки Ариана Вилела и Карелис Симистерра Ортис. Матч состоится в воскресенье, 8 октября.

Прогнозируется, что главными соперницами латвийского дуэта на групповом этапе станут швейцарки, выигравшие чемпионат Европы в этом и в 2021 году. В активе швейцарской пары также две серебряные медали чемпионатов Европы в 2018 и 2022 годах.

Граудиня и Самойлова в третий раз примут участие в чемпионате мира. В прошлом году в Риме и в 2019 году в Гамбурге латвийский дуэт занял девятое место.

Самым большим успехом латвийских спортсменов на чемпионатах мира является четвёртое место, завоеванное Мартиньшем Плявиньшем и Янисом Шмединьшем в 2011 году в Риме.

В чемпионате мира примут участие 96 дуэтов (48 мужских пар, 48 женских команд). Всего будет сыграно 216 матчей.

Чемпионат мира проходит в мексиканском городе Тласкала с 6 по 15 октября.