Последний штамм Covid-19 вызывает новые симптомы заболевания

Штамм коронавируса BA.2.86, известный также под названием Pirola, вызывает необычные симптомы болезни.

Об этом сообщают СМИ Великобритании со ссылкой на национальную дерматологическую ассоциацию. Помимо обычных симптомов Covid-19, таких как боль в горле, насморк и головная боль,

заражение этим штаммом вируса может вызывать у некоторых людей кожную сыпь, покраснение и болезненность пальцев рук и ног, зуд и покраснение глаз.

Пациенты также сообщают о диарее, а также язвах и отеках во рту и на языке, сообщают СМИ. Однако новый вариант не более опасен, чем предыдущие.

Штамм Pirola был впервые обнаружен в Дании 24 июля и в Великобритании в конце августа. Этот тип вируса уже обнаружен более чем в 15 странах, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Португалию, Испанию, Канаду и США. Число случаев заболевания Pirola в настоящее время кажется очень низким, а вариант вируса Eris по-прежнему остается доминирующим.

Штамм Pirola происходит от сублинии омикрона BA.2. Pirola отличается тем, что этот вариант вируса имеет более 30 мутаций в S-белке по сравнению с предшественником. Необычно большое количество генетических изменений в этом месте вызвало повышенное внимание экспертов. Всемирная организация здравоохранения классифицировала BA.2.86 как "наблюдаемый вариант", но пока применила для него самый низкий из трех возможных уровней тревоги.

Более заразный, чем другие?

Федеральное агентство министерства здравоохранения США (CDC) считает, что генетические изменения могут сделать этот вариант более заразным, чем его предшественник, даже для тех, кто уже был вакцинирован или болел Covid-19.

"К счастью, они (Eris и Pirola - ред.) не более опасны, чем предыдущие варианты, но они более заразные, по крайней мере, вариант Eris", - рассказывает вирусолог.

Что касается варианта Pirola, который изменился сильнее и поначалу вызывал некоторое беспокойство, то сейчас беспокоиться не о чем, поскольку он кажется еще менее заразным.